Dev bankanın CEO'sundan faiz açıklaması: 'Bir aciliyet...'

9.09.2025 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed’in faiz politikası konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı. Yatırımcı duyarlılığı ve ekonomik riskler hakkında görüşlerini paylaştı. Piyasalardaki görünümün genel olarak olumlu olduğunu belirtti.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, "Fed’in faiz oranlarını düşürme konusunda herhangi bir aciliyet yok" diyerek para politikası konusunda daha gevşek çağrılara mesafeli yaklaştı.

Barclays Finansal Hizmetler Konferansı’nda konuşan Solomon, yatırımcı duyarlılığı açısından mevcut faiz oranlarının aşırı kısıtlayıcı görünmediğini ifade etti.

"Risk iştahına baktığınızda politika faizinin olağanüstü kısıtlayıcı olduğunu düşünmüyorum" diyen Solomon, piyasalardaki coşkuya dikkat çekti ve durumu "spektrumun coşkulu ucunda" olarak tanımladı.

Solomon, genel olarak ekonomik görünümde iyimser olduğunu belirtse de ticaret gerilimlerinin büyüme üzerinde engel oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. "Ticaret politikası büyümenin önünde bir engel teşkil ediyor" sözleriyle, belirsizliğin iş yatırımlarını yavaşlattığını aktardı.

Son olarak Solomon, bazı ters rüzgarlar ve belirsizliklere karşı yapıcı güçler bulunduğunu belirterek, görünümün büyük ölçüde olumlu olduğunu ancak politika yapıcıların faiz indiriminde aceleci olmaması gerektiğini vurguladı.

