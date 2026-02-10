Dev bitkisel yağ markası Türk şirkete satıldı: Markanın yeni sahibi belli oldu!

Yudum markasının mülkiyet yapısında değişikliğe gidildi. 2007 yılından bu yana Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda bünyesinde faaliyet gösteren sıvı yağ üreticisi Yudum, bundan sonraki süreçte Gaziantep merkezli Tiryaki Agro çatısı altında üretim ve satış faaliyetlerini sürdürecek. Söz konusu değişim, gıda ve tarım sektöründeki şirket yapılanmalarında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YUDUM MARKASININ ÜRETİM YAPISI VE FAALİYET ALANI

Zeytinyağı ve ayçiçek yağı üretimiyle bilinen Yudum, 1975 yılından bu yana Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tesislerinde üretim yapıyor. Ayvalık’taki fabrikanın zeytinyağı üretim kapasitesi yıllık 20 bin ton seviyesinde bulunuyor. Tesiste üretilen ürünler iç pazara sunulmasının yanı sıra başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Yudum, Savola Gıda bünyesinde bulunduğu dönemde farklı yağ ve margarin markalarıyla birlikte faaliyet göstermeye devam etti.

TİRYAKİ AGRO’NUN GIDA SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU

1965 yılında Gaziantep’te kurulan Tiryaki Agro, tarım ve gıda ticareti başta olmak üzere hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji ve lojistik gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Yudum markasının Tiryaki Agro bünyesine geçmesiyle birlikte grubun gıda perakendeciliğindeki faaliyet alanı genişlemiş oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Savola Gıda’nın Tiryaki Agro’da pay sahibi olması ise iki şirket arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğine işaret ediyor.

Mülkiyet değişikliğiyle birlikte Yudum markasının üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yeni yapı altında nasıl şekilleneceği, sektör tarafından yakından izleniyor.