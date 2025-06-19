Dev ekonomik araştırma şirketinden Merkez Bankası faiz tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46'da sabit tuttuğunu açıkladı. Kurul, gecelik borç verme faizini yüzde 49, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5 seviyesinde değiştirmedi.

FİYAT İSTİKRARI VE POLİTİKA ARAÇLARI

Merkez Bankası, karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurgulayarak, enflasyonun düşürülmesi için politika araçlarının etkin şekilde kullanılacağını bildirdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Londra merkezli ekonomik araştırma ve danışmanlık şirketi Capital Economics ekonomisti William Jackson, yeni faiz indirimleri için kapının açık olduğunu belirtti. Jackson, TCMB'nin temmuz ayında faiz indirimlerine devam ederek yıl sonuna kadar faizleri yüzde 38 seviyesine çekebileceğini öngördü.