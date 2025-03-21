Dev Fransız bankasından Türk Lirası kararı: Pozisyon kapatıldı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:25

Son dönemde dolar kurundaki artış ve Türk Lirası’ndaki yüzde 10’u aşan değer kaybı sonrası Fransız banka Societe Generale (SocGen), dolar/TL’deki kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan faiz politikasında değişiklik beklemediklerini belirtti.

SocGen Stratejisti Phoenix Kalen banka raporunda TCMB'nin Türk Lirası'nı mümkün olduğunca istikrarlı tutma amacını sürdüreceğine vurgu yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Banka, nisan ayında TCMB'nin faiz indirimi yapmasını beklemezken, Haziran’da 150 baz puan, Temmuz’da ise 200 baz puanlık indirim öngördü. Yıl sonu için ise politika faizi tahmini yüzde 35 olarak belirlendi.

Diğer yandan, ABD’li JPMorgan son gelişmelere rağmen dolar/TL'deki kısa pozisyonunu kapatmamıştı.