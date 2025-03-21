Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Mart 2025 Cuma döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 37,98 liradan, Euro 41,13 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,98 liradan alınan dolar, 37,98 liradan satılıyor. 41,12 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,13 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,00 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,31 lira olmuştu.
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