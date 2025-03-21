Altın yeni rekor kırmaya yakın! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

15 KEZ REKOR KIRDI

Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla 2025 yılında 15 kez rekor kırarak yüzde 16 yükseldi ve geçen yılki güçlü rallisini sürdürdü. Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gerilimler de değerli metalin cazibesini artırıyor. Önde gelen birkaç büyük banka son haftalarda altın fiyat hedeflerini yukarı çekti. Macquarie Group, ons başına 3 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.