Altın yeni rekor kırmaya yakın! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…
21 Mart 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yeni bir rekora yakın seviyede başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 21 Mart 2025 Cuma...
REKOR SEVİYEYE YAKIN SEYİR SÜRÜYOR
Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinin potansiyel etkilerine yönelik endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor.
15 KEZ REKOR KIRDI
Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla 2025 yılında 15 kez rekor kırarak yüzde 16 yükseldi ve geçen yılki güçlü rallisini sürdürdü. Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gerilimler de değerli metalin cazibesini artırıyor. Önde gelen birkaç büyük banka son haftalarda altın fiyat hedeflerini yukarı çekti. Macquarie Group, ons başına 3 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
ABD’de ekonomik duyarlılık kırılganlığını koruyor. Perşembe günü açıklanan verilere göre mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik maaşı başvuruları öngörülerle uyumlu çıktı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR
Bu durum, işgücü piyasasının sağlıklı kaldığına işaret etse de, yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın para politikasındaki gevşeme süreci hakkında düşünmeye sevk ediyor. Çarşamba günü faizleri sabit tutan Fed yıl için daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon öngördü.
Tahvil yatırımcıları, Fed’in 2025’te faiz indirimlerine devam edeceği konusunda iyimserliğini koruyor. Daha düşük faiz oranları faiz getirisi olmayan altını genellikle destekliyor.
Singapur saatiyle 08:04 itibarıyla spot altın, ons başına 3.046,97 dolardan yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Perşembe günü yüzde 0,3 yükseldikten sonra istikrarını korudu. Gümüş gerilerken, platin yatay seyretti ve paladyum hafifçe yükseldi.
Gram altın: 3 bin 704 TL
Çeyrek altın: 6 bin 105 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 320 TL
Ons altın: 3 bin 30 dolar
Yarım altın: 12 bin 210 TL
Tam altın: 24 bin 277 TL
Gremse altın: 60 bin 879 TL
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