BİM’den FİLE Market hamlesi: Şirketleşme süreci tamamlandı!

BİM, FİLE Market’i bağımsız bir şirket haline getirme sürecini tamamladı. Yeni şirket resmen tescil edilerek faaliyete geçti. Öte yandan BİM, Borsa İstanbul’da pay geri alımı yapacağını duyurdu.

BİM’den FİLE Market hamlesi: Şirketleşme süreci tamamlandı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:54

BİM, gıda perakendesi alanında faaliyet gösteren FİLE Market’in bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermesi için yürüttüğü süreci tamamladı. Bu gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda, BİM’in tek pay sahibi olduğu ve belirlenen sermaye ile kurulan "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi" resmen faaliyete geçti. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilen şirket, artık bağımsız bir yapıya sahip olacak. Daha önce ayrı bir organizasyon modeliyle faaliyet gösteren FİLE Market için BİM, şirketleşme sürecini tamamladığını açıkladı.

BİM'DEN PAY GERİ ALIM KARARI

BİM, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan ilke kararına uygun şekilde Borsa İstanbul’da pay geri alımı yapacağını duyurdu.

Geri alım için ayrılacak toplam fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanacağı belirtilirken sürecin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.


Etiketler: #BİM #FİLE Market #bağımsız #şirket

İlgili Haberler

Donald Trump'ın ticaret politikaları küresel piyasaları sarsıyor: Merkez bankaları alarmda!

Donald Trump'ın ticaret politikaları küresel piyasaları sarsıyor: Merkez bankaları alarmda!
Merkez Bankası faiz artırımını ekonomistler yorumladı: 'Uzunca bir süre faiz indirimi beklemeyin'

Merkez Bankası faiz artırımını ekonomistler yorumladı: 'Uzunca bir süre faiz indirimi beklemeyin'
Son dakika... Merkez Bankası gecelik faiz oranını yükseltti!

Son dakika... Merkez Bankası gecelik faiz oranını yükseltti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler