BİM’den FİLE Market hamlesi: Şirketleşme süreci tamamlandı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 21.03.2025 - 09:54

BİM, gıda perakendesi alanında faaliyet gösteren FİLE Market’in bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermesi için yürüttüğü süreci tamamladı. Bu gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda, BİM’in tek pay sahibi olduğu ve belirlenen sermaye ile kurulan "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi" resmen faaliyete geçti. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilen şirket, artık bağımsız bir yapıya sahip olacak. Daha önce ayrı bir organizasyon modeliyle faaliyet gösteren FİLE Market için BİM, şirketleşme sürecini tamamladığını açıkladı.

BİM'DEN PAY GERİ ALIM KARARI

BİM, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan ilke kararına uygun şekilde Borsa İstanbul’da pay geri alımı yapacağını duyurdu.

Geri alım için ayrılacak toplam fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanacağı belirtilirken sürecin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.