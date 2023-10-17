‘Dev’ indirim aldatmacası: Düşük fiyat hayaliyle marketleri dolduran yurttaşlar düş kırıklığı yaşadı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Hükümet “enflasyonla mücadeleyi” marketlerden ricayla indirimlere bağladı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Birlikten Berekete” sloganıyla başlattığı kampanyaya bu kez Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın çağrısı eklendi. Cumhurbaşkanı Erddoğan’ın da bu konuda yaptığı çağrıya en net yanıtı, Türkiye’nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasına sahip Tarım Kredi Kooperatifleri verdi. Dünden itibaren yüzde 50 indirim yapılacağı açıklandı.

Dün koopretatif mağazalarına gelen yurttaş ise hüsrana uğradı. Bir gün önce çektiğimiz ürün fiyat fotoğrafları dün 15-50 kuruş arasında değişmişti. Bir gün önce 15 liraya satılan bir paket makarna dün “temel gıda ürünlerinde fiyatları indirdik” etiketiyle 14.50 liraya satışa sunuldu. 20.90 liraya satılan 1 litre süt ise 40 kuruşluk indirimle 20.50 liraya düştü.

DALGA GEÇİYORLAR

İstanbul Şişli’deki markette konuştuğumuz yurttaş, “İndirim falan yok. Bu etiketleri görmek zoruma gitti. Dalga geçilmiş gibi hissediyorum” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de bunun kabul edilemez olduğunu belirterek “Kamu ile ilişkili olan kâr amacı gütmeyen bir marketin yanlış indirim algısı yaratmasının adı ‘oltalama’dır. Bu suçtur” dedi.