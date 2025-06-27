Dev kuruluştan yıl sonu altın tahmini: Beklentiler yukarı revize edildi!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, emtia fiyatlarına yönelik yeni projeksiyonlarını yayımladı. Kuruluş, altın ve bakır başta olmak üzere birçok metal için fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

ALTIN TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Fitch, altının ons fiyatı için 2025 yılı beklentisini 2400 dolardan 2800 dolara çıkardı. 2026 yılı içinse tahminini 2100 dolardan 2400 dolara yükseltti. Altının ons fiyatı ise bugün itibarıyla 3285 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BAKIR VE ÇİNKO BEKLENTİLERİ DE ARTTI

Bakır için 2025 beklentisi 8800 dolardan 9200 dolara, 2026 içinse 8000 dolardan 8500 dolara çıkarıldı. 2027 tahmini 8000 dolar, 2028 ve 2029 içinse 7500 dolar olarak sabit tutuldu.

Çinko fiyat tahmini 2025 için 2700 dolarda bırakıldı. 2026 yılı için 2600 dolardan 2650 dolara, 2027 için ise 2500 dolardan 2550 dolara yükseltildi.

ALÜMİNYUMDA DEĞİŞİKLİK YOK

Fitch, alüminyum için 2025 ve 2026 yılı fiyat beklentilerini 2500 dolar, 2027-2029 yılları içinse 2300 dolar olarak korudu.