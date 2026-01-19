Dev turizm acentesi iflas etti: 'Para iadesi yapılmayacak' açıklaması sektörü sarstı!

2009 yılında kurulan ve Londra merkezli olarak faaliyet gösteren şirket, Regen Travels, Oneworld Travels ile One Hajj & Umrah markaları altında geniş bir hizmet ağı yürütüyordu. İtalya, Bali, Tayland, Dubai ve Suudi Arabistan gibi yoğun talep gören destinasyonlara paket turlar düzenleyen acentenin faaliyetlerini durdurması, İngiliz turizm sektöründe yaşanan daralmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

PARA İADESİ YAPILMAYACAĞI DUYURULDU

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Regen Central Ltd’nin ATOL lisansını kaybettiğini ve şirketin 13 Ocak itibarıyla tüm ticari faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. İflasın ardından en çok merak edilen başlıklardan biri olan para iadelerine ilişkin ise olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte, Regen Central üzerinden yapılan tüm uçak ve tatil rezervasyonlarının geçersiz hale geldiği bildirildi. CAA açıklamasında, şirketin müşterilerine doğrudan para iadesi yapmayacağı belirtilirken, mağduriyet yaşayan tatilcilerin devlet destekli koruma mekanizmalarından yararlanıp yararlanamayacağı tartışma konusu oldu.

ATOL LİSANSI KAPSAMI DIŞINDA KALAN REZERVASYONLAR

Yetkililer, Regen Central’ın ATOL lisansını yitirmesiyle birlikte birçok rezervasyonun güvence kapsamı dışında kaldığını vurguladı. Özellikle yalnızca konaklama içeren, uçuş barındırmayan paketler ile daha önce düzenlenmiş “sadece uçuş” rezervasyonlarının ATOL koruması altında yer almadığı ifade edildi.

Mağdur müşterilerin iade talepleri için ilgili sivil havacılık birimlerine e-posta yoluyla başvuru yapmaları istenirken, koruma kapsamı dışında kalan rezervasyon sahiplerinin geri ödeme almasının hukuki açıdan oldukça zor olduğu belirtildi. Şirketin elinde aktif ATOL güvenceli bir rezervasyon bulunmadığı yönündeki bilgiler ise belirsizliği artırdı.

İNGİLTERE TURİZM SEKTÖRÜNDE İFLASLAR ARTIYOR

Regen Central’ın iflası, İngiltere’de turizm sektöründe son dönemde yaşanan finansal sıkıntıların devam ettiğini gösteren yeni bir örnek olarak görülüyor. Aynı yıl içinde Ickenham Travel Group, Great Little Escapes ve Jetline Travel gibi firmaların da faaliyetlerini sonlandırması, sektördeki kırılgan yapıyı gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, artan maliyetler ve değişen seyahat alışkanlıklarının özellikle küçük ve orta ölçekli turizm acentelerini zorladığını belirtiyor. Regen Central’ın internet sitelerinin ve operasyon merkezlerinin kapatılmasıyla birlikte, Bali ve Tayland gibi uzak destinasyonlara yönelik paket turların da piyasadan çekildiği kaydediliyor.