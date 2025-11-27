Dev yatırım bankasından kritik dolar tahmini!

Morgan Stanley’nin 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü, ABD Doları'nın önümüzdeki yıl dalgalı bir patika izleyeceğini ortaya koydu. Kurum, dolar endeksinin 2026 ikinci çeyreğinde 94 ile 2021’den bu yana en düşük seviyeye inmesini, yıl sonunda ise tekrar 100’e yükselmesini öngörüyor.

FED TOPLANTISI VE FAİZ ALGISI DOLARI ETKİLİYOR

Banka, önceki tahminlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 düşebileceğini öngörüyordu; ancak son gelişmeler, dolar için daha az olumsuz bir görünüm sundu. G10 FX Strateji Başkanı David Adams, “Ekim Fed toplantısı, faizlerin önceki beklentiler kadar hızlı düşmeyeceği algısını güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜMESİ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, 2026’da ABD büyümesinin yıl ortasında yavaşlayıp yıl sonunda yüzde 1,8’e hızlanmasını, çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya gerilemesini bekliyor. Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3–3,25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı yaratabilir.

DOLARI DESTEKLEYECEK ÜÇ KRİTİK UNSUR

2026’nın ikinci yarısında ise ABD büyümesinin dayanıklılığı, Fed’in faiz indirim döngüsünün sona ermesi ve şirketler ile yatırımcıların dolar zayıflamasına karşı hedge talebinin azalması doları destekleyecek üç önemli unsur olarak öne çıkıyor.