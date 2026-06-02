Dev yatırım bankasından kritik iddia: ABD seçimler için Türkiye'ye dolar desteği verecek

ABD'li yatırım bankası Jefferies International’ın yayımladığı raporda, ABD’nin seçimler öncesinde Türkiye’ye, daha önce Arjantin’e sağladığına benzer bir dolar swap hattı sunabileceği öne sürüldü.

Bloomberg’de yayımlanan ve Jefferies International stratejisti Durukal Gün tarafından hazırlanan raporda, olası swap hattının Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendirmeyi ve finansal piyasalardaki güven ortamını desteklemeyi amaçlayabileceği belirtildi.

ABD’NİN ARJANTİN MODELİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, Trump yönetiminin geçen yıl Arjantin’e verdiği desteğin Türkiye açısından da rasyonel bir senaryo oluşturabileceği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Arjantin’deki ara seçimler öncesinde Javier Milei hükümetine destek olmak ve pesodaki sert değer kayıplarını önlemek amacıyla Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap anlaşması yaptığı hatırlatıldı.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEKİ BASKI AZALABİLİR

Stratejist Durukal Gün, Türkiye için oluşturulabilecek olası bir dolar swap hattının doğrudan likidite erişimi sağlayarak Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısını hafifletebileceğini değerlendirdi.

Raporda ayrıca böyle bir desteğin, ekonomi yönetiminin enflasyon beklentilerini kontrol altında tutma ve piyasadaki dolarizasyon eğilimini sınırlama çabalarına katkı sağlayabileceği kaydedildi.

CDS PRİMİNDE GERİLEME BEKLENTİSİ

Son dönemde finansal risklerin yeniden fiyatlanmasıyla yükseliş eğilimine giren Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) de olası swap anlaşmasıyla birlikte gerileyebileceği belirtildi.

Raporda, swap hattının piyasalarda güveni artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BULUNMUYOR

Öte yandan haberde, Türk ve ABD’li yetkililerin bugüne kadar kamuoyu önünde böyle bir swap hattı ihtimaline ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı aktarıldı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Raporda öne sürülen bu iddia, en yalın ifadeyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) doğrudan bir “dolar hattı” açması anlamına geliyor.

Bu ihtimalin hayata geçmesi, ekonomi yönetiminin yapısal krizlere kalıcı çözümler üretmesinden ziyade, iktidarın mevcut ekonomi politikasını ve siyasi varlığını sürdürebilmesi açısından kritik bir “can suyu” niteliği taşıyor.

Merkez Bankası rezervlerinin dış destekle güçlendirilmesi, piyasadaki dolar likiditesini artırarak döviz kurları üzerindeki baskıyı kısa vadede hafifletebilir. Bu durum, seçim sürecinde dövizde ani bir sıçrama yaşanmasının önüne geçerek ekonomide geçici bir 'istikrar ve kontrol' algısının korunmasına katkı sağlayabilir.

Özetle bu finansal formülün, halkın alım gücünde kalıcı bir iyileşme yaratmaktan çok, borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomi yönetimine zaman kazandırmayı ve mevcut ekonomik modelin sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlayan siyasi ve finansal bir hamle olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.