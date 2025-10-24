Dev yatırım bankasından TCMB faiz kararı tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun dünkü faiz indirimi kararını değerlendiren JPMorgan, 100 baz puanlık indirim kararının hem kendi beklentileri hem de piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

DEZENFLASYON RİSKLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

TCMB PPK, gıdadaki son fiyat gelişmelerinin yarattığı riskler nedeniyle enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışı yoluyla dezenflasyon sürecine yönelik belirgin riskler olduğunu vurguladı. JPMorgan ise 11 Aralık’ta politika faizinde 100 baz puanlık bir indirim beklentisini koruyor ve 2025 yılını faiz oranının yüzde 38,5 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

2026 FAİZ PROJEKSİYONU

JPMorgan, 2026’da TCMB’nin her PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yılı yüzde 30,5 seviyesinde kapatmasını bekliyor.