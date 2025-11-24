Dev yatırım bankasından Türkiye enflasyon tahmini!

Societe Generale Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026'nın ilk dört toplantısında 150'şer baz puan, ardından haziran ve temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini, devam eden toplantılarda ise her seferinde 150'şer baz puanlık düşüş öngördüklerini açıkladı.

GIDA ENFLASYONUNDA ŞOKUN AZALMASI BEKLENİYOR

Drimal, Türkiye'de gıda enflasyonundaki şokun azalmasının aylık enflasyonun yavaşlamasına yol açacağını belirtti. Uzman, "Bu durumda maliye politikasının enflasyon baskılarının azalmaya devam etmesini sağlaması hayati önem taşıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.

AYLIK ENFLASYON YAVAŞLAYACAK

Societe Generale, aylık enflasyonun önümüzdeki dönemde yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında aylık bazda yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerilemesini öngörüyor. Morgan Stanley de geçtiğimiz günlerde paylaştığı raporda, 2026 yıl sonunda politika faizinin şu anki yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 27'ye düşürüleceği tahminini dile getirmişti.