Dev zamlara karşı sokaklara döküldüler

04 Ocak 2022 Salı, 21:15

HKP üyeleri elektrikten doğalgaza, devlet harçlarından, ulaşıma, köprü geçişlerine kadar bir çok kaleme gelen zamlara karşı Ankara Kızılay’da, İstanbul Kadıköy’de ve İzmir Karşıyaka’da basın açıklaması yaptı.

HKP üyeleri 2022 yılının zamlarla başladığına dikkat çekti. Patates, soğan, domates, ekmek, simit gibi gıda maddelerine yapılan zamlara karşı çıkılan açıklamada "Nice gıda maddesi günden güne zamlanıyor, “açlık ordusu” büyüdükçe büyüyor!" denildi.

HKP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

2022 yılı beklendiği gibi zamlarla başladı. Elektrikten doğalgaza, benzinden ulaşıma, köprü geçişlerinden emlak vergilerine, ehliyet harçlarına; iğneden ipliğe her şeye fahiş oranda zamlar geldi. Açıkladığı verilerin doğruluğu şaibeli olan ve artık kamuoyu nezdinde hiçbir güvenilirliği ve objektifliği kalmayan AKP’giller’in TÜİK’i; enflasyon oranını Aralık 2021’de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda yüzde 36,08 olarak duyurdu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasından önce enflasyon artış oranını Aralık’ta aylık yüzde 19,35 olarak açıkladı. ENAG, enflasyondaki 12 aylık artışı ise yüzde 82,81 olarak açıkladı.

"PARABABALARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR"

ABD-AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller’in yarattığı kriz ortamında, paramız dolar ve Euro karşısında pula dönüştürüldü. Ülkemiz itibarsızlaştırıldı. Yerli-yabancı Parababaları ve onlara bekçilik eden AKP’giller, halkımıza yaşattıkları işsizlik ve pahalılık cehenneminin ateşini daha da harladı. AKP’giller bir yandan halkımızı Ortaçağ karanlığına sürükleyerek ruhlarını karanlıklarda boğarken, diğer yandan zamlarla yaşamlarını dar ediyor. Parababalarının değirmenine su taşıyor. Parababaları zenginliğine zenginlik katıyor. İşçiyi, emekçiyi sömürmeye devam ediyor.

“AÇLIK ORDUSU BÜYÜYOR”

Halkımız zamla yatıyor zamla kalkıyor. Patates, soğan, domates, ekmek, simit, daha nice gıda maddesi günden güne zamlanıyor, “açlık ordusu” büyüdükçe büyüyor! Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun Aralık ayı için yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “Açlık Sınırı” Aralık ayı verilerine göre, 4 bin 652 TL olarak açıklandı. Aynı araştırmaya göre Yoksulluk Sınırı ise 13 bin 598 lirayı aştı. Yani, ülkemizde “Asgari Ücret” adı verilen sefalet ücretinin bu yılki zamlı hali, Asgari Ücret emekçilerin daha cebine girmeden Açlık Sınırının altında kalmıştır. Halkımızın mutfak masraflarını dahi karşılamayacak düzeydedir. Emeklilerimiz de yine sefalet ücretinin altındaki maaşlara mahkûm edildiler.

Elektrikten doğalgaza, devlet harçlarından, ulaşıma, köprü geçişlerine kadar her şeye yeni yıl itibarıyla yapılan zamlar zaten açlık sınırının altında bir ücretle yaşam savaşı veren halkımıza yeni bir ihanettir. Hırsızlıkları, vurgunları artık gizli saklı olmaktan çıkan AKP’giller, halkımızı İşsizlik Pahalılık Cehenneminde inletirken, bir yandan da kendi küplerini dolduruyorlar. Ancak bu gidişin elbet bir sonu olacak. Bu zamların, soygunların hesabı Demokratik Halk İktidarında sorulacak. Açlığa, yoksulluğa, kan ve gözyaşına mahkûm edilen İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız ABD-AB Emperyalistlerini ve işbirlikçilerini yenecek! Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut Efe’nin dediği gibi: “Her ne kadar kara günlerden geçiyor olsak da, yine de pek karamsar olma yeni yılda: “Şundan adın gibi emin ol ki, sonunda mutlaka biz kazanacağız.”

HKP üyeleri eylemlerde sık sık, “Bu Zamlar Halka İhanettir”, “Zam, Zam, Zam, Ucuzluk Ne Zaman?”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zama, Zulme Son”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganları attı.