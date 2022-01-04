Türkiye’nin ilk akıllı otoyolu da zamlandı

04 Ocak 2022 Salı, 20:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Türkiye’nin ilk akıllı otobanı olarak duyurulan Niğde-Ankara Otoyolu’nda geçiş ücretleri zamlandı.

Özel sektörün çalıştırdığı otobanda, otomobillerin 115 lira 50 kuruş olan geçiş ücreti 138 lira 50 kuruşa, kamyonet ve otobüslerin geçiş ücreti 130 liradan 156 liraya, alt dingilli kamyonların geçiş ücreti ise 243 liradan 291 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, otoyol açıldığında yüksek bulunduğu için geçiş ücretlerinde yüzde 20 indirim yapıldığını hatırlatarak, “Daha o afişler indirilmeden yol zamlandı” dedi.

"GEÇİLMEYEN YOLUN PARASI DA VATANDAŞTAN VERGİ OLARAK TAHSİL EDİLİYOR"



Gürer, bu yol için geçiş garantisi verildiğini söyleyerek, “Bir yılda bu yoldan bu araçlar geçmediği için geçmeyeninin yerine devlet ödeme yapacak. Bunun yansıması, geçilmeyen yolun parasını devlet vatandaştan aldığı vergilerden ödeyecek. Yol yapılıyor, bedel konuyor, bedel de sürekli zamlanıyor. Ama bunun yanında geçilmeyen yolun parası da vatandaştan vergi olarak tahsil ediliyor” diye konuştu.

GÜRER İCRALIK OLMUŞTU

Gürer, Türkiye’nin ilk akıllı yolu olarak duyurulan Niğde-Ankara Otoyolu’ndan kaçak geçtiği iddiasıyla icralık olmuştu. Gürer, “Bu yoldan HGS’si olan aracımla geçtiğimde, HGS okumamış. İcraya verilmişim. Ödememizi yapıyoruz, yasal yollardan da hakkımızı arayacağız” demişti.