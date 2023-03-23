DEVA Partili ekonomist Ömer Rıfat Gencal: Bu zam birkaç aylığına emeklinin cebine girecek!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:18

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:20

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında tam da seçim öncesi emekliye zam yapılacağını duyurdu.

Cumhuriyet TV'ye konuşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve ekonomist Ömer Rıfat Gencal, bu zammın da enflasyon karşısında eriyeceğine dikkat çekti.

"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALAMADIĞINIZ BİR ÇERÇEVEDE..."

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın yüzde 10'unun 2 ayda erdiğini söyleyen Gencal, şöyle konuştu:

"Sorun seyyanen zamdan ya da yüzdesel zamdan daha ziyade enflasyonu kontrol altına alıp alamadığınızdır. Hükümet bu konularda hiçbir önlem almıyor. Enflasyonu kontrol altına alamadığınız bir çerçevede, bu zam emeklinin cebine birkaç aylığına girecektir."

"SEÇMENİN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Bu zammın seçim öncesinde yapılmasını "Hükümet tamamen palyatif bir çözümle seçmenin aklını çelmeye çalışmaktadır. Ama seçmen daha önceki deneyimlerini ortaya koyar. Bu zammı seçimi kazanmaya yönelik bir manevra olarak görüyorum" diye değerlendiren ekonomist Gencal, iktidarın attığı adımların seçimi kazanmaya yönelik kurgulandığını söyledi.

"HÜKÜMETİN ELİ VATANDAŞIN CEBİNDE"

Yapılan zammın yine yurttaşlar tarafından ödeneceğine işaret eden Ömer Rıfat Gencal, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet popülist bir yaklaşımla bol keseden dağıtabilir. Ama bu parayı enflasyon ile geri ödeyeceğimiz için hükümetin eli maalesef vatandaşın cebindedir."