Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük emekli aylığına gelen zam sonrası yurttaşlar zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından emekliye maaş promosyonu ve bayram ikramiyeleri ile en düşük emekli maaşı alan kişinin geliri ile asgari ücretlinin yıllık geliri eşitlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin başından bu yana direttiği en düşük emekli maaşlarıyla ilgili adım attı. Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının yükseltileceğini söyledi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
EMEKLİNİN MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının yaklaşık 2 bin lira altında kaldı. Türk-İş'in Şubat 2023'te açıkladığı açlık sınırı 9 bin 425,15 lira olarak belirlenmişti.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak; ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara aktarılması planlanıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.
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