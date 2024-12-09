'Devlet Memurları Kanunu' değişiyor: Yıllık izin, atama, ek gösterge...

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:10

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:10

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklikler özetle şöyle:

8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

AYLIKSIZ İZİN

Düzenlemeyle, sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurların yararlandığı haklardan faydalanabilecek. Bunlar arasında yıllık izin haklarının devredilmesi, aylıksız izin gibi önemli konular da yer alıyor.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları uyarınca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekli (IV) sayılı cetvelinde sayılmayan kadro ünvanlarında veya hizmet sınıflarında görev yapanlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamları dikkate alınacak.

Bu hüküm, 15 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Ek gösterge bakımından bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen kadro, pozisyon ve görevler ile il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları hariç, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar hakkında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacak.

Sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurlar gibi kademe yükselmesi haklarından yararlanacak. Bu durum personelin maaşını artırırken bir yandan da emekli aylığı ve ikramiyesine katkı yapacak. Torba yasada ayrıca devlet memurlarıyla ilgili ilave düzenlemeler de yer alıyor.

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, yurt dışı teşkilatlarındaki daimi görevlere, bakan veya atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atama yapılacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen merkez teşkilatı kadrolarıyla mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarının yardımcıları ve stajyerlerinden bu hükmün yayımı tarihinde Başkanlıkta kadroya bağlı süreli personel statüsünde görev yapanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları ve uygun görülmeleri kaydıyla başvuruyu takip eden bir ay içinde Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı ünvanlı kadrolara atanabilecek.