Memurlara ek iş yasağı kalkacak mı? Yeni düzenleme yolda!
AKP'nin istişare toplantısında, memurların özel sektörde çalışma talebi gündeme geldi. Peki, devlet memurları artık mesai saatleri dışında ek iş yapabilecek mi? Bu düzenleme devletin gelir kaybını nasıl önleyecek? Kamu personeline yönelik yeni yasal değişiklikle devlet memurlarının ek iş yapabilmesi için hangi adımlar atılacak? İşte ayrıntılar...
AKP'nin yaptığı istişare toplantısında, memurların özel sektörde çalışmalarını kolaylaştıracak esnek bir düzenlemenin gerekliliği gündeme geldi.
İddialara göre, mevcut yasalardan dolayı devletin gelir kaybına uğradığı, yeni düzenleme sayesinde bu kaybın önlenebileceği belirtildi. Ayrıca, düzenlemenin devletin ek gelir elde etmesine de katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Mesai saatleri dışında memurların çalışmasının önünü açacak düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bu konunun istişare toplantısında milletvekilleri tarafından gündeme getirildiği iddia edildi.
Toplantıda, özel işletmelerde kayıtdışı çalışan memurlar için yasal bir düzenleme yapılmasının önemine dikkat çekildi.
CEZALAR AĞIR
Mevcut yasalar, kamu personelinin mesai dışında özel sektörde çalışmasını yasaklıyor. Ek iş yapan memurlar, disiplin cezasına çarptırılıyor. Bu cezalar, uyarı ya da kınamadan görevden uzaklaştırmaya, hatta görevden çıkarılmaya kadar değişebiliyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve maaştan kesinti gibi yaptırımlar da mevcut cezalar arasında yer alıyor.
Ancak buna rağmen öğretmenler, avukatlar, doktorlar ve hemşireler gibi meslek grupları, mesai saatleri dışında farklı işlerde çalışmaya devam ediyor. Örneğin öğretmenler özel ders verirken, dershanelerde kayıt dışı istihdam ediliyor. Avukatlar hukuki danışmanlık hizmeti sağlarken, sağlık personeli özel kliniklerde komisyon karşılığında hizmet sunabiliyor.
Bu tür durumların önüne geçmek için düzenleme yapılmasının, hem memurların haklarını koruyacağı hem de devletin gelir kaybını engelleyeceği belirtiliyor.
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