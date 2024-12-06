Memurlara ek iş yasağı kalkacak mı? Yeni düzenleme yolda!

CEZALAR AĞIR

Mevcut yasalar, kamu personelinin mesai dışında özel sektörde çalışmasını yasaklıyor. Ek iş yapan memurlar, disiplin cezasına çarptırılıyor. Bu cezalar, uyarı ya da kınamadan görevden uzaklaştırmaya, hatta görevden çıkarılmaya kadar değişebiliyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve maaştan kesinti gibi yaptırımlar da mevcut cezalar arasında yer alıyor.