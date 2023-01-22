Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda... Ayrıntıları belli olmaya başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıklaması beklenen borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı.
Pazartesi günü kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen borç yapılandırma paketinin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri yer alacak.
AYRINTILAR BELLİ OLUYOR
NTV'nin haberine göre pakette, taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.
Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.
Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.
VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA
Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.
Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
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