‘Devletin memuru yoksul’ bile değil

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

Memur, en düşük ücretin Türk-İş’in açıkladığı 33 bin 789 TL düzeyinde olması gerektiği görüşünde. Öte yandan memur eyleme hazırlanıyor. Öğretmen, doktor, polis, hemşire gibi on binlerce memurun ücret düşüklüğüne karşı olan tepkileri ise sosyal medyaya yansıyor. Twitter’da “Devletin memuru yoksul” etiketiyle dün 80 bine yakın tepki mesajı paylaşıldı.

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya çıkarılmasıyla memur maaşları arasındaki fark neredeyse kapandı. Kamu işçisine yapılan son zamla birlikte kamuda çalışan işçinin en düşük maaşı 15 bin liraya kadar yükseldi. Mevcutta en düşük öğretmen maaşı 12 bin 400 lira civarında. Hemşireler de duruma tepkili. “Biz insanların hayatından sorumluyuz ancak hastanede yerleri silen arkadaşlar bizden fazla maaş alıyor” yorumunu yapıyor.

Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) Başkanı Mehmet Bozgeyik duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Ocak zammından sonra ilk ayda ciddi kayıplar yaşandı. Seçimlerden sonra döviz kurunun tekrar yükselmesiyle ücretlerde yüzde 25’e varan reel kayıplar gerçekleşti. Memur emekli aylıkları 10 bin 500 liraya öğretmen ücretleri 12 bin 500 liraya kadar gerilemiş durumda.”

‘5 TEMMUZ’DA SOKAKTAYIZ’

Ücretlerin artırılması için eylemler gerçekleştireceklerini de dile getiren Bozgeyik, “5 Temmuz’da ülkenin her yerinde sokağa çıkacağız. Basın açıklamalarımızı gerçekleştirip TÜİK önlerinde tepkimizi dile getireceğiz” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur aylığının 22 bin lira seviyesine çekileceğini belirtmişti. Söz konusu değişiklik için gelecek ay Meclis’in toplanıp yasa değişikliği yapması planlanıyor.