Devrimci Emekliler Sendikası’ndan tepki:

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri, CHP'nin TBMM'de devam eden nöbetine destek için SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında sık sık "AKP, zamları al başına çal", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı. Devrimci Emekliler Sendikası Ege bölge temsilcisi Hasan Özkaynak, 2026 bütçesinde emeklilere ayrılan paya sert sözlerle tepki gösterdi. Özkaynak, emeklilerin sadakaya değil, insanca yaşam hakkına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, iktidarın bütçe tercihlerinin sınıfsal bir saldırı olduğunu söyledi.

Basın açıklamasında konuşan Özkaynak, 2026’nın ilk günlerinde emeklilerin bir kez daha hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Takvim değişti ama iktidarın emekçiye ve emekliye bakışı değişmedi. Bu coğrafyanın "Noel Babası" yine sadece zenginlerin bacasından girmiş; sermayeye, yandaşa ve patronlara hediye dağıtırken, halkın payına yine yoksulluk, yine sefalet düşmüştür. Açlık sınırının 30 bin TL’ye, yoksulluk sınırının 100 bin TL’ye dayandığı bir ülkede, bizlere dayatılan bu sefalet tablosuna sessiz kalmak, sadece kendimize değil, çocuklarımızın geleceğine ve bu halka ihanettir” dedi.

“BU BİR TERCİHTİR, KAYNAK YOK YALANI ARTIK TUTMUYOR”

İktidarın yıllardır “kaynak yok” söylemiyle emeklileri oyaladığını ifade eden Özkaynak, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kaynağın olduğunu ancak emekliye değil, sermayeye aktarıldığını belirten Özkaynak, “Bu bir tercihtir, bu açık bir sınıfsal saldırıdır” ifadelerini kullandı. 2026 bütçe rakamlarına dikkat çeken Özkaynak, faiz ödemelerine ayrılan payın 2 trilyon 742 milyar TL olduğunu, emekliler için ayrılan kaynağın ise bunun çok gerisinde kaldığını belirterek, “Faiz lobisine ayrılan para, emekliye ayrılanın katbekat üzerindedir. Bu tablo iktidarın utanç vesikasıdır” dedi.

“EMEKLİYE VERİLEN ZAM ZAM DEĞİL, AKILLA ALAYDIR”

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelmesi beklenen 1.062 TL’lik artışı “utanç zammı” olarak nitelendiren Özkaynak, bu artışın bir müjde gibi sunulmasını kabul etmediklerini söyledi. “Bu bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir” diyen Özkaynak, Meclis’te el kaldıracak milletvekillerine de çağrıda bulunarak, “O kaldırılan eller, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

“SERMAYEYE AF, EMEKLİYE SEFALET”

Özkaynak, geçmiş yıllarda sermaye gruplarına sağlanan vergi aflarını da hatırlatarak, “Zengine gelince affedenler, emekliye gelince ‘para yok’ diyemez” dedi. 2013-2025 yılları arasında milyarlarca liralık vergi borcunun silindiğini vurgulayan Özkaynak, emeklilere ise sefalet koşullarının dayatıldığını söyledi.

Açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “emekli maaşları gününde ödeniyor” sözlerine de tepki gösteren Özkaynak, “Biz lütuf istemiyoruz. Yıllarca maaşımızdan kesilen primlerin karşılığını istiyoruz” dedi.

En düşük emekli maaşına yapılan artışların mutfaktaki yangını söndürmeye yetmeyeceğini belirten Özkaynak, “O yangın büyüyor ve herkesi yakacak” diye konuştu.

TALEPLER PAZARLIĞA KAPALI

Devrimci Emekliler Sendikası’nın taleplerini sıralayan Özkaynak, şunları söyledi:

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, seyyanen zam yapılmalı, aylık bağlama oranları eski sisteme dönmeli, sağlık katkı payları kaldırılmalı, bayram ikramiyeleri en az bir asgari ücret olmalı ve kiracı emeklilere kira yardımı sağlanmalıdır.

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Özkaynak, emeklilerin yaşadığı yoksulluğa rağmen iktidarın lüks harcamalarına devam ettiğini belirterek, “Halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenlere hakkımızı helal etmiyoruz” dedi. Genç işsizliğe ve liyakatsiz atamalara da değinen Özkaynak, bu düzenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Meclis’ten emekliler aleyhine bir karar çıkması halinde sessiz kalmayacaklarını ifade eden Özkaynak, “Susmayacağız, meydanları emeklinin haklı öfkesiyle dolduracağız. Emeklinin sabrını acizlik sanmasınlar. Bu ses bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.