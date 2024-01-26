Dijital dönüşümle verimli üretim hedefi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

Bu doğrultuda Gaziantep’te dijital dönüşümünü tamamladıkları bir kumaş fabrikasına basın gezisi düzenleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 2024’te 500’den fazla KOBİ ve işletmenin yanında bin kişinin dijitalleşmesine öncülük edeceklerini söyledi.

Sanayinin dijitalleşmesi endeksindeki 1 puanlık artışın gayrisafi yurtiçi hasılayı yüzde 3 artırdığını belirten Kestioğlu, bunun 26 milyar dolarlık potansiyel olduğunu, dijital dönüşümün işletmelere yüzde 20-30 verimlilik kazandırdığını söyledi. Türkiye’nin dijital okur yazarlıkta çok geride olduğunu vurgulayan Kestioğlu, “AB’de toplumun yüzde 54’ü temel dijital becerilere sahip, 2030’da bu oranın yüzde 80 olması hedefleniyor. Bizde bu oran şu an yüzde 30, bunu yüzde 80’e çıkarmak için 25 milyon kişiyi eğitmeliyiz” dedi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ise dijital dönüşümle elde edilen verimliliğin önemine dikkat çekerek “Satıştaki rekabet artık, üretimde rekabete dönüştü. Burada verimlilik çok öne çıkıyor. Artık verimliliği sağlayamayan şirketler rekabet edemez, ayakta kalamaz olacaklar” diye konuştu.