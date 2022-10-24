Dijital göçebeliği abarttı: '78 farklı ülkede evden çalıştım'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:59

Covid-19 pandemisinin ardından evden çalışan kişilerin sayısı arttı. Bu durum, dijital göçebelerin sayısının fırlamasına da yol açtı.

Geçen ay yayımlanan bir araştırma, ABD'li dijital göçebelerin sayısının pandeminin başından bu yana iki kattan fazla arttığını gösterdi. Artışın devam ettiği de belirlendi. Raporu hazırlayan danışmanlık şirketi MBO Partners, Avrupa'da da benzer bir trendin yaşandığını düşünüyor.

İskoçya'da doğan Katie Macleod, pandeminden önce bu hayatı seçen kişilerden biri. 28 yaşındaki grafik tasarımcı, mezun olduktan sonra Birleşik Krallık'ın merkezi Londra'da bir reklam ajansında çalışmaya başladığını ancak işini "monoton" bulduğunu belirtti.

Macleon böylece freelance denen serbest mesaili işlere geçtiğini ve ülke ülke dolaştığını kaydetti.

BBC, "Katie Macleod için evden çalışmak, Sahra'daki kum fırtınalarının ortasında, Tokyo'daki kapsül otellerde dizüstü bilgisayarına giriş yapmak ve hatta Himalayalar'dayken Zoom aramalarını yanıtlamak anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 78 ülke gezdiğini belirten dijital göçebe, 30 yaşına gelmeden bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Macleod şöyle konuştu:

"Okuldayken bu yaşam tarzının var olduğunu bilseydim, hayalimi gerçekleştirmek için gerekli seçimleri daha erken yapardım. İyi ki dijital göçebeliğe çok uygun bir kariyer seçtim."

Covid-19 pandemisinin ardından ülkeler arasında seyahatler zorlaşsa da Macleo, bir minibüsle Birleşik Krallık içinde dolaşmaya başladı.

Kısıtlamalar kalkınca dünyayı dolaşmaya geri dönen göçebe, sürekli hareket etmenin zaman zaman zor olabileceğini vurguladı:

"Havalimanında yerde sayamayacağım kadar sefer uyudum. Çalışmak için internet bulmakta zorlandım. Bir yabancı olduğum için daha fazla para harcatıldım. Ortalama bir kişiden çok daha fazla gıda zehirlenmesi yaşadım."

Pandeminin ardından dijital göçebeliği seçen Catriona Cripps, 20 yıl boyunca iş koçu olarak çalıştığını, karantina yüzünden işlerini evden yürütmek zorunda kaldığını belirtti.

Uzun süredir İspanya'da yaşamak isteyen Cripps, bu fırsatı değerlendirip haziranda evini sattı ve Avrupa'yı dolaşmaya, işlerini otel ve kafelerde bilgisayardan halletmeye başladı. Cripps şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yapmazsam ne zaman yapacağım?' diye düşündüm. Altmışlarımdayım, daha az sorumluluğum var ve artık yaşlı ebeveynlerim yok. Çocuklarım da büyüdü."

Sürekli seyahat etmenin "epey zor" olabileceğini kabul eden Cripps, şimdiye kadar 7 ülke ziyaret ettiğini ifade etti.

Cripps artık iki üç günde bir yer değiştirdiğini vurguladı. Dijital göçebeye göre en büyük zorluklardan biri, stabil bir internet hizmeti bulmak.