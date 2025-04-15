Dijitalleşme, çeşitlenen riskler ve değişen tüketici alışkanlıkları etkili: ‘Kişiye özel’ yükselişte

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 04:00

Özellikle hızla gelişen dijitalleşme, çeşitlenen ve etkisi artan riskler ile değişen tüketici alışkanlıkları, sigorta sektörünün de yeni arayışlara girmesine neden oluyor. Bu arayışlar hem genel politikalar hem şirketler düzeyinde artarak devam ediyor. Hazırlanan raporlar ve açıklamalar da bu konuda önemli ipuçları ortaya koyuyor.

Örneğin EY’nin (Ernst & Young) “Küresel Sigorta Görünümü 2025” raporuna göre küresel çapta siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların yüzde 99 ve doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yüzde 60’ı sigortasız durumda. Bunun yanında emeklilik birikimlerindeki açıklar da sigorta sektörüne önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda, yenilik (inovasyon) yatırımlarını katma değerli hizmetlere ve güvenlik açıklarına doğru yönlendirmenin de sigorta şirketlerini önümüzdeki dönemde daha ileriye taşıyacağı öngörülüyor. Rapora göre bu açıdan “amaca yönelik yeni ürünler tasarlamak”, “yüksek potansiyelli müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler sunmak”, “yeterli hizmet alamayanlara yönelmek” öncelikli statejiler arasında yer alıyor. EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, “Şirketler, iletişim ve ürünleri kişiselleştirmek için yapay zekâ destekli teknolojiye ve daha güçlü veri yönetimi yeteneklerine yatırım yaparak paydaşlar için daha hızlı ve katma değerli hizmetler sunabilir” ifadesini kullandı.

PAYI YÜZDE 30

IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi ise sigorta ürünlerinin diğer hizmet ve ürünlerle entegre edilerek tüketicinin ek bir işleme gerek duymadan sunulması olarak tanımlanan “gömülü sigortacılık”a dikkat çekti. Bunun sektörde kuralları değiştireceğine atıf yapan Çiftçi, şöyle devam etti:

“Dünyada gömülü sigorta pazarının büyük sigorta şirketlerinin gelirlerinin yüzde 30’unu oluşturduğu tahmin edilirken bunun önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’de genel olarak mikro sigorta ürünleri geliştiren ve bunları e-ticaret şirketlerinin ödeme aşamalarına entegre eden bazı yerli girişimler de Avrupa pazarına açılacağını duyurarak gömülü sigortacılık alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.”