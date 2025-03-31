Evrim Ağacı'na siber saldırı: Dikkat çeken 'Diyanet' ayrıntısı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 20:29

Güncelleme: 31.03.2025 - 20:41

Bilime ilişkin çeşitli sosyal medya platformlarında yayım yapan Evrim Ağacı, son günlerde CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot kampanyasına desteği ile gündem olmuştu.

Platformdan yapılan açıklamada, D&R ve Idefix ile çalışılmayacağı, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen taleplerin reddedileceği duyurulmuştu.

"SON 2 GÜNDE SALDIRILAR İNANILMAZ BOYUTLARA ULAŞTI"

Evrim Ağacı, bu kez de internet sitelerine yapılan saldırıya ilişkin bir paylaşım ile gündeme geldi.

"Son 2 günde internet sitemize yapılan saldırılar inanılmaz boyutlara ulaştı" denilen Evrim Ağacı platformundan yapılan açıklamada, "Saldırının kaynağı Rusya... Ama ekteki "http://diyanet.gov.tr" uzantılı hesaptan gönderdikleri e-postadan da görebileceğiniz üzere, resmi devlet hesaplarından e-posta atabilecek kadar sistemlere sızmış haldeler" ifadeleri kullanıldı.

"DURUMU YETKİLİ MERCİLERE DE İHBAR ETTİK, GERİSİ ARTIK ONLARDA..."

Söz konusu paylaşım şu şekilde: