Evrim Ağacı'na siber saldırı: Dikkat çeken 'Diyanet' ayrıntısı

Evrim Ağacı, internet sitelerine Rusya kaynaklı siber saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda Diyanet'in resmi uzantısına ait bir e-posta da kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, "Durumu yetkili mercilere ihbar ettik" denildi.

Evrim Ağacı'na siber saldırı: Dikkat çeken 'Diyanet' ayrıntısı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 20:29

Bilime ilişkin çeşitli sosyal medya platformlarında yayım yapan Evrim Ağacı, son günlerde CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot kampanyasına desteği ile gündem olmuştu.

Platformdan yapılan açıklamada, D&R ve Idefix ile çalışılmayacağı, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen taleplerin reddedileceği duyurulmuştu.

"SON 2 GÜNDE SALDIRILAR İNANILMAZ BOYUTLARA ULAŞTI"

Evrim Ağacı, bu kez de internet sitelerine yapılan saldırıya ilişkin bir paylaşım ile gündeme geldi.

"Son 2 günde internet sitemize yapılan saldırılar inanılmaz boyutlara ulaştı" denilen Evrim Ağacı platformundan yapılan açıklamada, "Saldırının kaynağı Rusya... Ama ekteki "http://diyanet.gov.tr" uzantılı hesaptan gönderdikleri e-postadan da görebileceğiniz üzere, resmi devlet hesaplarından e-posta atabilecek kadar sistemlere sızmış haldeler" ifadeleri kullanıldı.

"DURUMU YETKİLİ MERCİLERE DE İHBAR ETTİK, GERİSİ ARTIK ONLARDA..."

Söz konusu paylaşım şu şekilde:


Etiketler: #Evrim Ağacı #saldırı #diyanet

İlgili Haberler

Özgür Özel boykot listesini açıkladı: Evrim Ağacı'ndan 'çalışmayacağız' hamlesi!

Özgür Özel boykot listesini açıkladı: Evrim Ağacı'ndan 'çalışmayacağız' hamlesi!
Evrim Ağacı hazırladı: Ayrıntılı deprem haritası sitesi yayında!

Evrim Ağacı hazırladı: Ayrıntılı deprem haritası sitesi yayında!
Milli Kütüphane 'Evrim Ağacı'nı yasakladı

Milli Kütüphane 'Evrim Ağacı'nı yasakladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler