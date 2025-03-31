Evrim Ağacı'na siber saldırı: Dikkat çeken 'Diyanet' ayrıntısı
Evrim Ağacı, internet sitelerine Rusya kaynaklı siber saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda Diyanet'in resmi uzantısına ait bir e-posta da kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, "Durumu yetkili mercilere ihbar ettik" denildi.
Bilime ilişkin çeşitli sosyal medya platformlarında yayım yapan Evrim Ağacı, son günlerde CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot kampanyasına desteği ile gündem olmuştu.
Platformdan yapılan açıklamada, D&R ve Idefix ile çalışılmayacağı, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen taleplerin reddedileceği duyurulmuştu.
"SON 2 GÜNDE SALDIRILAR İNANILMAZ BOYUTLARA ULAŞTI"
Evrim Ağacı, bu kez de internet sitelerine yapılan saldırıya ilişkin bir paylaşım ile gündeme geldi.
"Son 2 günde internet sitemize yapılan saldırılar inanılmaz boyutlara ulaştı" denilen Evrim Ağacı platformundan yapılan açıklamada, "Saldırının kaynağı Rusya... Ama ekteki "http://diyanet.gov.tr" uzantılı hesaptan gönderdikleri e-postadan da görebileceğiniz üzere, resmi devlet hesaplarından e-posta atabilecek kadar sistemlere sızmış haldeler" ifadeleri kullanıldı.
"DURUMU YETKİLİ MERCİLERE DE İHBAR ETTİK, GERİSİ ARTIK ONLARDA..."
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
Son 2 günde internet sitemize yapılan saldırılar inanılmaz boyutlara ulaştı. Doruk noktasında dakikada 55 milyon, saatte 2 MİLYAR istek atarak sitemizi çökertmeye çalıştılar ve hala da deniyorlar.— Evrim Ağacı (@evrimagaci) March 30, 2025
Saldırının kaynağı Rusya... Ama ekteki "https://t.co/KQdKcsE9On" uzantılı hesaptan… pic.twitter.com/LIQM7PfBuo
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