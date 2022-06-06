Dilimle satılan karpuzun 200 bin ton rekoltesi bekleniyor

06 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00

Türkiye’de ekonomi günden güne yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Daha önceden marketlerde pazarda kilo kilo alınan meyve ve sebzeler fiyatların yüksek oluşu nedeniyle gramla ya da tane olarak alınmakta.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yaz ayının habercisi karpuz da gerek kilosunun ağırlığı, gerekse fiyatı nedeniyle artık pazar ve marketlerde dilimle satılıyor.

Tadı, aroması ve kokusuyla bilinen Tarsus karpuzu ve kavunu ilçede bu yıl 27 bin dönümlük alanda yetiştirildi.

Hasatta çalışan mevsimlik tarım işçileri, Çukurova'nın sıcağına aldırış etmeden büyük bir emekle topladıkları ürünleri kamyonlara yüklüyor.

"MEYVE DEPOSU"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçenin "meyve deposu" olarak anıldığını söyledi.

İlçede çok sayıda ürün yetiştiğini ve bunların üreticilere önemli kazanç sağladığını ifade eden Avcı, karpuz ve kavunda verimin çiftçileri mutlu ettiğini dile getirdi.

"10 GÜN GECİKMELİ BAŞLADIK"

Avcı, hasada yaklaşık 10 gün gecikmeli başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz bu yıl don nedeniyle fideleri tekrar söküp, dikmek zorunda kaldı. Buna rağmen hasat devam ediyor. Sezona son hızla devam ediyoruz. Geçen yıl karpuzda 40 bin dönüm ekili alanımız vardı, bu yıl 20 bin dönüme düştü. Kavunda da aynı şekilde 15 bin dönüm alan ekliydi, bu yıl o da 7 bin dönüm civarlarına düştü. Gerçekten talep fazla. Bu yıl karpuzda 200 bin ton, kavunda da 50 bin ton üretim bekliyoruz"

Avcı, ilçede yetişen karpuz ve kavunun iç piyasada yoğun talep gördüğünü, bazı Avrupa ülkelerine de ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

Avcı, Tarsus'ta yetişen karpuz ve kavunun aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurguladı.

Karpuzların tarlalardan zahmetle toplandığına değinen Aslan, "Tarsus karpuzunun özelliği erkenci olması ve iyi bir aromaya sahip" diye konuştu.