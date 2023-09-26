Direniş 36 gündür sürüyor: Agrobay işçisi isyan etti!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:03

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Bergama’daki Agrobay Seracılık'ta kod 46 ile tazminatsız şekilde işten çıkarılan ve emeklerinin karşılığını almak için 36 gündür sera önünde eylem yapan tarım işçisi kadınları ziyaret etti.

“BEN KELEPÇE TAKILACAK NE YAPTIM?”

Nazlıaka’ya 36 gündür süren protestoları boyunca yaşadıklarını anlatan bir işçi, şunları söyledi:

“Versin herkesin hakkını biz buraya zaten gelmeye meraklı değiliz, sadece sesimiz duyulsun. Dikili’de, Bergama’da, İzmir’de adalet bulamadığımız için İstanbul’a gittik zaten. Geliyoruz buraya jandarma önümüzde, iki kere gözaltına alındık, kelepçe taktılar bana. Ben kelepçe takılacak ne yaptım?”