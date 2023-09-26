Direniş 36 gündür sürüyor: Agrobay işçisi isyan etti!

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Agrobay Seracılık’ta 36 gündür eylem yapan tarım işçisi kadınları nöbet tuttukları sera önünde ziyaret etti. Bir işçi, “Geliyoruz buraya jandarma önümüzde, iki kere gözaltına alındık, kelepçe taktılar bana. Ben kelepçe takılacak ne yaptım” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:03
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Bergama’daki Agrobay Seracılık'ta kod 46 ile tazminatsız şekilde işten çıkarılan ve emeklerinin karşılığını almak için 36 gündür sera önünde eylem yapan tarım işçisi kadınları ziyaret etti.

“BEN KELEPÇE TAKILACAK NE YAPTIM?”

Nazlıaka’ya 36 gündür süren protestoları boyunca yaşadıklarını anlatan bir işçi, şunları söyledi:

“Versin herkesin hakkını biz buraya zaten gelmeye meraklı değiliz, sadece sesimiz duyulsun. Dikili’de, Bergama’da, İzmir’de adalet bulamadığımız için İstanbul’a gittik zaten. Geliyoruz buraya jandarma önümüzde, iki kere gözaltına alındık, kelepçe taktılar bana. Ben kelepçe takılacak ne yaptım?”


CHP Agrobay İşçi aylin nazlıaka

İlgili Haberler

Direniş sürerken Agrobay Yönetim Kurulu üyesinden bir garip açıklama: 'İşçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor'

Direniş sürerken Agrobay Yönetim Kurulu üyesinden bir garip açıklama: 'İşçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor'
Direniş 31. gününde... CHP'li Özel: 'Agrobay işçisi yalnız değildir!'

Direniş 31. gününde... CHP'li Özel: 'Agrobay işçisi yalnız değildir!'
Agrobay işçileri direnişin 30. gününde Cumhuriyet'i ziyaret etti ve yaşadıklarını anlattı

Agrobay işçileri direnişin 30. gününde Cumhuriyet'i ziyaret etti ve yaşadıklarını anlattı

En Çok Okunan Haberler