Direniş 31. gününde... CHP'li Özel: 'Agrobay işçisi yalnız değildir!'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 20:46

Güncelleme: 22.09.2023 - 20:47

CHP'li Özgür Özel, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte İzmir Dikili’de Agrobay Seracılık’ta çalışırken sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve bu nedenle şirket önünde eylem yapan işçileri ziyaret ederek eylemlerine destek oldu.

Özel, burada yaptığı açıklamada, “Burada konuşan insanlar güvencesiz kadın emeğinin temsilcileri. Buradaki süreçlerini anlattıklarında hayatlarının bir kısmında tamamen sigortasız çalıştıklarını, o dönemlerinin birikimi olmadığını, çalışırken bir kadının yapması gereken işlerin çok üzerinde, hem de koşa koşa çalıştıklarını, adeta bir kölelik düzeninde insan üstü gayretle çalışmak zorunda kaldıklarını anlattılar. Zaman zaman gördükleri kötü muamele, zaman zaman uğradıkları haksızların karşısında da burada bir sendikal bilincin oluştuğunu, ilgili sendikanın kendilerine haklarını hatırlatması üzerine sendikalı olduklarını, kimi 18 yıl, kimi 9 yıl, kimi 12 yıl çalışan kişilerin, en el üstünde tutulan elemanlarıyken sendikalı olduklarında gözden çıkarıldıklarını ve işten atıldıklarını gördük” dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"AGROBAY İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR"

“Anayasaya göre, yürürlükteki kanunlara göre işverenin yaptığı, yapabileceği en büyük kusurdur. Sendikal sebepten işten çıkarmak kabul edilebilecek bir şey değildir. Emeğin örgütlenmesinin önüne, işverenin işten çıkarma gibi bir kozu kullanması mümkün değildir. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı göreve davet ediyoruz. Buraya derhal çalışma müfettişleri gönderilmeli. Hem işten çıkarılan 39 işçiyle, hem de şu an içeride olan tüm işçilerle görüşülmelidir. Bugün bazı açıklamalar geliyor, işçilerin yarısı daha işten çıkarılacak deniyor. Esas meselenin ne küçülmek, ne daralmak, ne verimsizlik, esas meselenin burada sendikanın girmemesi olduğu apaçık ortadadır. Buna karşı buradaki işçilerin seslerini Türkiye’ye duyurmaya gayret edeceğiz. Meclisteki Çalışma Komisyonu’nu, Dilekçe Komisyonu’nu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu ayrı ayrı harekete geçireceğiz. Burada kadınlar örgütlenmesine karşı, sermayenin gücünü kullananlar bunu yaptığına pişman olacaklar.

Biz 1980 öncesi her 4 işçiden 3’ünün grevli toplu sözleşmeli sendikal hakka sahip olduğunu, işçilerin sendikasızlaştırılmasının bir darbe zihniyeti olduğunu, bugün Türkiye’de 100 işçiden 14’ünün sendikalı, ama bunların 10’unun kamuda sendikalı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işçiler bu kadar çok itilip kakılıyor. Ve bu kadar çok işçi ölüyor, iş cinayetlerine kurban gidiyor. Sendika demek, işçinin bilinçlenmesi, hakkının korunması, insani şartlarda çalışması ve iş kazası ve iş hastalıklarının mümkün mertebe önlenmesi demektir. Türkiye’de alın terine değer veren herkese diyoruz ki, Agrobay işçileri Türkiye’deki emekçilerin temsilcileridir. Bu mücadelenin arkasında durulursa, Türkiye’deki bütün işçi sınıfı kazanır.

Bütün kadın emekçiler kazanır. Burada elde edilecek başarı emek mücadelesinin başarısıdır. Burada ablalarımız, annelerimiz, kendilerinin karşısına jandarmanın dikilmesinden çok alınmışlar, üzülmüşler. Güneş çarığı sıkıyor, çarık ayağa sıkıyor. Buraya verilen kanunsuz emirler, silsileyle ulaştırılıyor. Bundan sonraki süreçte şirketle diyalog kurmaya çalışacağız. Şirket, ‘Bunları vermeyiz, içerideki işçiler de çıkacak’ diyorlarmış. Buradaki insanlar sizin karınca gibi ezeceğiniz insanlar değildir. Karıncanın kardeşi var, biziz. Cumhuriyet Halk Partililerdir. Türkiye’nin bütün sosyal demokratlarıdır.

Biz size bu karıncayı ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. Sendikamızın başkanının ifade ettiği gibi, işten çıkarılan herkesin tazminatlarını istiyoruz. Kod 46, işten çıkarıldığında iki sonuç doğuruyor. Bir, işsizlik sigortası alamıyorsun. Başka bir yere iş başvurusunda 46 gözüküyor. O maddenin içinde hırsızlık var. Burada bir tane hırsız yok. Bir hırsız varsa bu insanların alnının terini çalan içerideki yöneticilerdir. O yüzden tazminatları istiyoruz, kod 46’nın kaldırılmasını istiyoruz. Sadece kıdem tazminatını değil, ihbar tazminatını da istiyoruz. Mağdur edildikleri her bir günün de tazminatını istiyoruz. Eninde sonunda bu haklar alınacak. Burada kararlılığı gördünüz. Onlar direndikçe biz de direneceğiz. Agrobay işçisi yalnız değildir, kadın emekçiler yalnız değildir, Türkiye işçi sınıfı yalnız değildir. Hepimiz onlara sahip çıkıyoruz.”

"SONUNA KADAR ARKANIZDA DURACAĞIZ"

Özel, açıklamasının ardından Agrobay Seracılık şirketi yöneticileriyle görüştü. Görüşmesinin ardından işçilerin yanına bir daha gelen Özel, “Biraz önce buradaki açıklamamızdan sonra Agrobay’ın yöneticilerini aradık, kendileri randevu verdiler. Uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim talebimiz yeniden bir temasın kurulması, işten çıkarılmış işçilerin kod 46 denilen haksızlıktan kurtarılmaları, tazminatlarının verilmesi ve diğer talepleri konusunda müzakere edilmesi meselenin çözülmesi yönünde oldu.

İşveren tarafı, mahkeme yoluna gidilmesi gerektiğini, mahkemenin vereceği karara uyulması gerektiğini, işçi tarafını haksız gördüklerini ifade ettiler. Geçmişte benzer süreçteki örnekleri yaşamış milletvekilleri olarak, kendilerine pazartesiye kadar geçen sürenin kendileri tarafından kullanılmasını ifade ettik. Pazartesi gününe kadar herhangi bir adım atmayacağız. Bu hafta sonunu doğru geçirmelerini her şeye rağmen bekliyoruz. Siz direnecek misiniz? Biz de sonuna kadar arkanızda duracağız. Bu destek, halka halka büyüyecek. Siz yalnız değilsiniz. Emeğinize sahip çıktıkça size sahip çıkmaya devam edeceğiz, yolunuz açık olsun” ifadesini kullandı.