Direniş 70. günde sona erdi: Omsa Metal işçileri haklarını aldı!

Dilovası’nda kurulu İsveç sermayeli Omsa Metal’de 57 işçinin işten atılmasıyla başlayan direniş, 70’inci gününde sona erdi. Kapı önü direnişini 69’uncu günde fabrika içine taşıyan işçiler, gece yarısı imzalanan anlaşmayla haklarını aldı.

FABRİKADA DEVAM EDEN EYLEM VE KARARLILIK

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube’de örgütlü Omsa Metal işçileri, işten atılan arkadaşlarının geri alınması ve gasp edilen tazminat haklarının ödenmesi talebiyle dün sabah fabrikadan çıkmama eylemi başlattı. Şube Başkanı Selçuk Çifci, “Arkadaşlarımız haklı davalarında sonuca ulaşana kadar yapılacak müdahaleler bize yapılmış sayılır. İçeriden çıkarılan her Omsa işçisi için yüzer yüzer içeri gireriz” diyerek kararlılıklarını duyurdu.

UZUN GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN ANLAŞMA SAĞLANDI

Aynı gün sendika yöneticileri ve işyeri yönetimi arasında saatler süren görüşmeler yapıldı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar’ın da katıldığı müzakereler sonucunda işçilerin tazminat haklarının ödenmesi ve ilave tazminatlar konusunda anlaşma sağlandı.

İŞÇİLER HAKLARINI ALARAK FABRİKADAN ÇIKTI

Anlaşmanın ardından işçiler fabrikadan sloganlar ve alkışlarla ayrıldı. Birleşik Metal-İş yaptığı açıklamada, “Örgütlendikleri ilk günden bu yana kararlı şekilde mücadelelerini sürdüren Omsa Metal işçilerini kutluyor; sesimize ses olan tüm sınıf dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.