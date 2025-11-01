Dış ticaret açığı 67 milyar dolara ulaştı: Mehmet Şimşek turizme dikkat çekti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yayımlanan Eylül 2025 geçici dış ticaret verilerine göre eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Turizmdeki ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedeflerini desteklediğini belirterek, "Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yayımlanan Eylül 2025 geçici dış ticaret verileri ile ortaya çıkan dış ticaret açığına değinmemesi dikkat çekti.

AÇIK 67 MİLYAR DOLARI AŞTI

Açıklanan verilere göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolara ulaştı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üçüncü çeyrekte turizm gelirinin yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısının yüzde 1,9 arttığına ve yıllıklandırılmış turizm gelirinin 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 63,1 milyona ulaştığını bildirdi.

Şimşek, eylülde yıllıklandırılmış ihracata değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor. Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."