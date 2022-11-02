Dış ticaret açığı ekimde yüzde 430 arttı: 8 milyar dolar

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:28

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla İstanbul’da açıkladı. Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığının rekor kırdığı dönemde Bakan Muş ise, "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 26'SI ENERJİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26’sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Benzer şekilde Ocak-Ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde yüzde 51’i enerji ithalatından kaynaklanmıştır" dedi. Muş ayrıca, bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 89 olduğunu belirtti. Muş şöyle konuştu: "Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Söz konusu artış Ocak-Ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur."



