Dış ticaret açığı kasım ayında yüzde 61 arttı

30 Aralık 2022 Cuma, 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA YÜZDE 60,7 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Kasım ayında yüzde 71,4'e geriledi.

Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 153,4 artarak 39 milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 83,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

KASIM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

KASIM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 77,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 12,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 80,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 447 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 156 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 78 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 339 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 502 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 602 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 946 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 306 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 681 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 121 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 236 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 215 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 54 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 37 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 21 milyar 564 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 873 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 0,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 14,4 arttı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2022 YILI KASIM AYINDA 20 MİLYAR 58 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 20 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,1 artarak 28 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 46,7 artarak 5 milyar 616 milyon dolardan, 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında yüzde 78,3 iken, 2022 Kasım ayında yüzde 70,9'a geriledi.

İHRACAT 2022 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 214 MİLYAR 476 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 214 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 33,5 artarak 311 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan, 96 milyar 987 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,9'a geriledi.