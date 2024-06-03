Dış ticaret açığı mayısta 6,5 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:31

Ticaret Bakanı Ömer Bolat mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre dış ticaret açığı mayısta 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce mayısta 21,6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2,5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu.

Yıllıklandırılmış ihracatta son bir yıl içinde yüzde 2,3'lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışımız var.

İthalat mayısta yıllık yüzde 10,3 düşüşle 30,5 milyar dolar oldu. Bu da 3, 5 milyar dolarlık azalma demektir. 34,1 milyar dolardan 30,6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

Mayısta yüzde 50'ye yakın dış ticaret açığımız azaldı ve 6,5 milyar dolara geriledi.

Bu gelişmeden sonra ihracatın ithalatı karşılama oranı da hızlı yükseliş kaydetti. 15 puan bir artışla yüzde 63,4'ten yüzde 78,7'e yükseliş yaşandı.