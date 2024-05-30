Dış ticaret açığı dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi... Bakan Şimşek: 'Geçici bir durum'

Dış ticaret açığı dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayında dış ticaret açığının geçici bir durum olduğunu mayıs ayında dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş beklendiğini açıkladı.

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:25
Dış ticaret açığı dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi... Bakan Şimşek: 'Geçici bir durum'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı dış ticaret açığındaki artışın ardından açıklama yaptı.

Nisan ayında aylık bazda dokuz ayın en yüksek dış ticaret açığı olarak kaydedilen verinin geçici olduğunu savunan Şimşek, mayıs ayında tekrar düşüş beklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı dış ticaret açığı verilerine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Şimşek, “Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek” yorumunda bulundu.

YILSONUNA İŞARET ETTİ

Şimşek’in X’teki paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek.”


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