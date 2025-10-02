Dış ticaret açığı rekor kırdı: Bakan Şimşek'ten 'olumlu performans' açıklaması!

Eylül ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 6.9 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artışla 67 milyar dolar oldu.

Şimşek ise küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracatın, yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığına işaret edip şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor."