Dış ticaret açığı rekor kırdı: Bakan Şimşek'ten 'olumlu performans' açıklaması!

2.10.2025 12:44:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan'ın ''Mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor'' ifadeleri dikkat çekti.

Eylül ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 6.9 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artışla 67 milyar dolar oldu.

Şimşek ise küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracatın, yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığına işaret edip şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor."

