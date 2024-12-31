Dış ticaret açığında kasımda rekor: 7,5 milyar doları aştı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:26

Kasım ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar oldu.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT ARTARKEN İTHALAT AZALDI

Ocak-Kasım dönemi itibarıyla, ihracat yüzde 2,5 artarken, ithalat yüzde 6,3 azaldı. Bu dönemde ihracat 238 milyar 462 milyon dolara, ithalat ise 311 milyar 798 milyon dolara ulaştı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ TİCARET HACMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 0,1 artarak 20 milyar 788 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde, enerji ve altın hariç ithalat yüzde 1,0 artarak 21 milyar 933 milyon dolara çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 1 MİLYAR 145 MİLYON DOLAR OLDU

Dış ticaret açığı, Kasım ayında 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,9'a gerileyerek 2023 yılındaki yüzde 79,4'lük oranı aştı. Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı, yüzde 26,8 azalarak 73 milyar 336 milyon dolara düştü.

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜKSEK

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 olarak kaydedilirken, ithalatta en fazla paya sahip olan ürünler ise ara malları oldu. İthalatın yüzde 68,5'ini ara malları oluşturdu.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER SIRALAMASINDA ALMANYA İLK SIRADA

İhracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer aldı. Kasım ayında Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 682 milyon dolar olurken, bu ülkeyi ABD ve Birleşik Krallık izledi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİYLE DIŞ TİCARET VERİLERİ

Özel ticaret sistemine göre de Kasım ayında ihracat 20 milyar 596 milyon dolar olurken, ithalat 28 milyar 457 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 20,8 artarak 7 milyar 861 milyon dolara çıktı.