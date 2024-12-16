TBMM’de Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının bütçeleri görüşülürken, muhalefetten iktidara sert eleştiriler geldi: ‘Bu bütçenin adı vatandaşı silkeleme bütçesi’

Yayınlanma: 16.12.2024 - 20:59

Güncelleme: 16.12.2024 - 20:59

TBMM Genel Kurulu’nda Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının bütçeleri görüşüldü. AKP grubu adına Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan konuştu. Erkan konuşurken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Necmettin Bey, seni mi sevmiyor grup, grupta mı bir arıza var ? Kimse yok, kimse gelmemiş dinlemeye seni” dedi. Erkan, “Burada, burada” deyince de Ağbaba, “Hani ?” diye sordu.

‘EFTEN, PÜFTEN’ KONULARMIŞ!

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Bazı hatipler eften püften konulara itiraz edecek; tabii, bu beklenen bir şey. ‘Şu bakanlığın bütçesi toplam bütçenin yüzde şu kadarı.’ diye eleştiri yaptılar, yapacaklar diye tahmin ediyorum. Hani gönül isterdi ki bakanlığın sunumlarını okuyarak dört işlem yapmak yerine vizyonlarını koyabilselerdi” dedi.

“MEMLEKETİ BATIRDINIZ”

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Kur korumalı mevduat vizyonu, değil mi? 1.5 trilyon lirayı kur koruma için... Hâlâ vizyondan bahsediyorsun ya, hâlâ vizyondan bahsediyorsun! Memleketi batırdınız, hâlâ vizyondan bahsediyorsun sen ya, hâlâ vizyondan... Vizyondan bahsediyor, insan biraz utanır ya! Faiz ne oldu ya, enflasyon ne oldu ya, hayat pahalılığı ne oldu ? Sen bir pazarı git de gör bakalım vizyonu” diye sordu.

“KÜRSÜYE ÇIKMIYORUM” İTİRAFI

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, genel kurulda konuşmalar sırasında araya girip laf attığını belirterek, “Konuşmam esnasında da çok fazla kürsüye çıkmıyorum ama bütçede konuşma imkânı buldum, laf atmak isteyenler demokratik haklarını kullanabilirler, serbesttir efendim” dedi. Çilez, TÜİK’in ne kadar şeffaf olduğunu rahat bir şekilde herkesin göreceğini söyleyince CHP’li Veli Ağbaba, “Valla, Allah sana yardım etsin” karşılığını verdi.

“NEYİ SAKLIYORSUNUZ?”

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, enflasyon hesabında kullanılan sepetin açıklanmasını isterken, “Açıklayın, neyi saklıyorsunuz ? neden saklıyorsunuz, neden korkuyorsunuz açıklayın rakamları” dedi. CHP’li Günaydın da, “Hasan bey, Amasya’da ev kiraları nasıl, bir kilo et kaç para, TÜİK ne diyor bu konuda ?” diye sordu.

“ESNAF KAN AĞLIYOR”

AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, konuşmasında, esnaf ve sanatkarlardan söz etti. Bunun üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Esnaf kan ağlıyor” karşılığını verdi.

“ŞOFÖRÜMÜ SATIN ALIP…”

Konuşmalar sırasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı. CHP’li Günaydın, AKP’liler, “Benim eski şoförümü satın alıp iftira atarak bir yere varamazsınız, beni kendinizle karıştırmayın” dedi. Günaydın, “Senin gibi adamlar yedi sülaleniz de gelseniz bana hesap soramazsınız” deyince, AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, “bana sataşma var ama. ‘Yedi sülalen’ diyor” diyerek söz istedi.

“SÜLALENİ GETİR, SOR HESABINI”

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “‘Yedi sülalen gelsin, hesap vermeye hazırım.’ diyor. Bunun için sana söz mü vereyim?” dedi. Yıldırım, “Ama iftira ediyor. Ben iftira olmadığını...” deyince TBMM Başkanvekili Önder, “Sülaleni getir, sor hesabını” karşılığını verdi. Önder, “iftira miftira atmadı. Ben dinliyorum ya, lütfen” dedi. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Sayın Gökhan Günaydın bey biraz evvel konuşmasında sadece konuşmacımıza değil, grubumuza dönük olarak da genel değerlendirmelerde bulundu. ‘2019 belediye seçimlerini iptal ettirdiniz, iftira siyaseti yapıyorsunuz.’ dedi; bu, açık sataşmadır” diyerek söz istedi. Günaydın, “Ettirmediniz mi ya? Ettirmediniz mi be kardeşim ya ?” karşılılığını verdi. Tartışma çıktı. Görüşmelere 15 dakika ara verildi.

“EN OTLAKÇI BİLE BİR DAL SİGARA İSTER, SİZ BİR PAKETTEN 4 PAKET İSTİYORSUNUZ”

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen günlerde yaptığı “bir paket sigaranın ne kadar olduğunu bilmediği” konuşmasına dikkat çekti. Kaya, şunları söyledi:

“Ortalama 75 TL’lik 1 paket sigaradan 61 TL vergi aldığınızı da mı bilmiyorsunuz sayın bakanım? Yani, vatandaş 1 paket sigara içmek için size 4 paket sigara almak zorunda. En otlakçı bile 1 dal sigaraya karşılık 1 dal sigara ister, siz 1 paket sigaradan 4 paket de kendiniz içiyorsunuz yani aslında en büyük tiryaki sizlersiniz sayın bakan. Siz sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz ? Çünkü vatandaş 1 paket sigara içmek için çalışıyor, çabalıyor ama siz ‘Her 1 paketten 4 paket de bize vereceksiniz.’ diye onları suçluyorsunuz. Sayın bakanım, aslında sigara örneğinizin ilk dersi vergi adaletsizliğinizi ve aşırı vergi yükünü anlatmak için yeterli bir sebep.”

“VATANDAŞI SİLKELEME BÜTÇESİ”

Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına “belediyeleri silkeleme” görevi verildiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şöyle seslendi:

“Bütçe okumalarınızdan anladığımız kadarıyla da size de vatandaşı silkeleme görevi verilmiş olsa gerek çünkü bu bütçe rantiyeyi kayıran ama vatandaşı silkeleyen bir bütçedir, bu bütçe patronları kayıran ama işçiyi silkeleyen bir bütçedir, bu bütçe faizciyi kayıran ama emekçiyi silkeleyen bir bütçedir, bu bütçe ihale çetelerini kayıran, çiftçiyi, köylüyü ise silkeleyen bir bütçedir yani, sayın bakanım, kısaca, tek kelimeyle bütçenizi özetlemek gerekirse bu bütçenin adı ‘vatandaşı silkeleme bütçesi’dir.”

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lirayı kürsüden gösterdi. CHP’li Günaydın, “Tedavülde mi onlar ?” diye sordu.

“BU BORÇ KİMİN BORCU?”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, SGK’nın belediyelere haciz kararına yönelik olarak, şunları söyledi:

“Biraz evvel bir haber düştü. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli belediyelerinin hesaplarına SGK borçları nedeniyle haciz konulmuş. Siz bunu rasyonel buluyor musunuz ? Denizli’yi devraldığımızda 12 milyar TL borçla devraldık, bu borç kimin borcu? Antalya’yı 2019’da devraldığımızda 6.8 milyar TL borçla devraldık, bu borç kimin borcu? İktisat, maliye, vergi politikasını bir vulgar (kaba) siyasi malzemeye dönüştürüyorsunuz ve bununla bir rasyonalite arıyorsunuz. 8 milyon asgari ücretli bu memlekette 17 bin lira maaş alıyor. 8 milyon emekli 12 bin 500 lira maaş alıyor. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik 11 milyona ulaştı. Yani 27 milyon insan ayda 15 bin lira civarında parayla geçinmeye çalışıyor. Türkiye’yi sefalet endeksinde ilk 10’a soktunuz. Rasyonel politikalara eğer dönebildiyseniz de bu politikalar işçinin, emekçinin sırtından geçiniyor.”