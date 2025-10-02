Dış ticaret açığında sert yükseliş! İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77'nin altında...

Türkiye'nin eylül ayında ithalat ve ihracat verileri belli oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 arttı.

İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye'nin mal ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 269,7 milyar dolara ulaştı.

İTHALAT VERİLERİ

Eylülde ithalat yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar yükseldi. Son 12 aylık ithalat, 359 milyar dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan azalış kaydederek yüzde 76,7'ye geriledi.

Türkiye'nin dış ticaret açığı eylülde yüzde 33,4'lük artışla 6,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artışla 67 milyar dolar oldu.

Son 12 aylık dış ticaret açığı da 89,3 milyar dolar, son 12 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,1 oldu.

Yıllıklandırılmış bazda eylül ayı cari açık tahmini ise 20,2 milyar dolar oldu.

İTHALATTA OTOMOTİV DİKKAT ÇEKTİ

Eylülde motorlu kara taşıtı ithalatı yüzde 15,6'lık artışla 3,6 milyar dolara yükseldi. Kıymetli ve yarı kıymetli taş ithalatı da yüzde 20,8'lik artışla 3,4 milyar dolar oldu.

Motorlu kara taşıtları ihracatta da artış kaydetti; yüzde 13,1'lik artış ile 3,1 milyar dolarlık değerle öne çıktı.

ihracatta silahlar ve mühimmat sektörü de yüzde 84,5'lik artışa karşılık 1,3 milyar dolarlık değerle dikkat çekti.