Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı: İhracatta gerileme bekleniyor!
Ticaret Bakanlığı'nın, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 9,1 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşirken, ithalat beklenti endeksi ise 6,7 puan azalarak 114,6'ya geriledi.
Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.
Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 9,1 puan azaldı. 2023 yılının son çeyreğinde 114 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 104,9'a geriledi.
Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 8,9 puan artış gösterdi.
Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ile son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi azalış yönünde, şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.
İTHALAT BEKLENTİSİ AZALDI
Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 6,7 puan azalarak 114,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 11,5 puan azaldı.
İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler azalış yönünde, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.
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