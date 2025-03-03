DİSK-AR raporu açıklandı: Türkiye enflasyonda OECD zirvesinde!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:00

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında yüksek enflasyon oranıyla zirvede olduğunu açıkladı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak belirlenmişken, raporda resmi verilerin halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmadığı vurgulandı.

DİSK-AR, Türkiye'nin enflasyon verilerini değerlendirdiği raporunda, ülkede yüksek enflasyon oranlarının OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları üzerine süregelen tartışmaların devam ettiği belirtildi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,05

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Şubat 2025 itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 39,05, aylık enflasyon ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı sektörel bazda eğitim alanında görüldü, ardından konut harcamaları ve lokanta otel giderleri geldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık fiyat artışı ise yüzde 35,11 olarak belirlendi.

FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

DİSK-AR, Türkiye'deki uzun süredir devam eden yüksek enflasyonun düşük ve sabit gelirli kesimler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirtti. Açıklamada, "Enflasyonun artış hızındaki düşüş, fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Aksine, düşük gelirli vatandaşlar enflasyonu daha sert hissediyor" denildi.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE ENFLASYONDA BİRİNCİ

DİSK-AR raporunda, TÜİK'in Haziran 2022’den itibaren madde fiyat listesini açıklamayı durdurmasının enflasyon verilerini daha tartışmalı hale getirdiği ifade edildi. Raporda, "Türkiye, enflasyon oranlarında dünyada en kötü birkaç ülke arasında yer alırken, OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olma unvanını uzun süredir elinde bulunduruyor" denildi.