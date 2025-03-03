Enflasyon verileri açıklandı: Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler belli oldu!

Şubat ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı. TÜİK verilerine göre eğitim fiyatında yaşanan artış dikkat çekerken, fiyatı en fazla düşen ürün ise ayakta tedavi hizmetleri oldu.

Enflasyon verileri açıklandı: Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:31

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından şubat ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler de açıklandı. TÜİK verilerine göre, şubat ayında fiyatı en çok artan ürün, dondurma oldu. Fiyatı yüzde 17,28 oranında artan dondurmayı, okul öncesi eğitim ve ilköğretim izledi. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 23,29’luk bir gerileme ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

EĞİTİM FİYATLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Dondurmada yaşanan fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim takip etti. Diğer ürünlerdeki fiyat değişimleri de dikkat çekti; tereyağı yüzde 13,72, şehir içi demiryolu taşımacılığı ise yüzde 11,44 arttı.

Öte yandan, en fazla ucuzlayan ürün ayakta tedavi hizmetleri oldu. Bu hizmetteki fiyat düşüşü, yüzde 23,29 ile zirveye çıktı. Evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde yüzde 18,35, havayolu ile yolcu taşımacılığında ise yüzde 9,49’luk bir azalma kaydedildi.

Fiyatı En Çok Artan Ürünler:

  1. Dondurma: +17,28
  2. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim: +16,79
  3. Orta öğretim: +15,76
  4. Tereyağı: +13,72
  5. Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı: +11,44
  6. Elektrik: +10,70
  7. Otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı: +10,49
  8. Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.): +10,33
  9. Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı: +9,58
  10. Süt: +9,13

Fiyatı En Çok Düşen Ürünler:

  1. Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.): -23,29
  2. Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler: -18,35
  3. Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -9,49
  4. Çocuk giyim: -8,82
  5. Kadın giyim: -7,84
  6. Taze sebzeler (patates hariç): -7,69
  7. Sağlık sigortası: -7,66
  8. Erkek giyim: -4,93
  9. Bebek giyim: -3,75
  10. Kahve: -3,03

Etiketler: #enflasyon #tüik #eğitim #fiyat artışı

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