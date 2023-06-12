DİSK-AR: Türkiye’de 9.1 milyon geniş tanımlı işsiz var!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:53

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:53

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı nisanda 74 bin kişi artarak üç milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 0.1 artarak 10.2 seviyesinde gerçekleşti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) de 'İşsizlik ve İstihdamın Görünümü' raporunu yayınladı. Nisan ayı geniş tanımlı işsiz sayısının açıkladığı rapora göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyon 138 bin kişi olarak gerçekleşti.

Rapora göre aynı zamanda işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Nisan 2023’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 585 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Nisan 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 392 binde kaldı.

RESMİ İŞSİZLERİN SADECE YÜZDE 10’U ÖDENEK ALABİLDİ

Böylece Nisan 2023’te resmi işsizlerin sadece yüzde 10’unu işsizlik ödeneği alabildi. 3 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yaklaşık yüzde 90’ının işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor.

Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor. Nisan 2023 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 31.3 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisi ise geniş tanımlı işsizliği. Nisan 2023’te geniş tanımlı işsizlik yüzde 23.8’dir. Nisan 2023’te dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas 13,6 puan oldu.