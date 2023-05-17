DİSK-AR: Çalışma çağındaki 65 milyon kişinin sadece 22 milyonu tam zamanlı çalışıyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:54

Güncelleme: 17.05.2023 - 17:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı işgücü piyasası istatistiklerinde yapılan revizyonda işsizlik tanımının süresinin ve işsiz tanımındaki “son üç ay içinde” iş aramış olma kriterinin “son dört hafta” olarak değiştirildiğini 2018 Kasım'da duyurdu. Bugün yapılan açıklamada ise TÜİK'e göre ilk çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Ancak DİSK-AR'ın raporu gerçeği ortaya çıkardı. Çalışma çağındaki 65 milyonun yalnızca 22 milyonluk bölümünün tam zamanlı çalıştığı raporlandı.

İŞSİZLİK VE İSTİHDAMIN GÖRÜNÜMÜ ARAŞTIRMASI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi 2023’ün ilk çeyreği için İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Araştırması’nı yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı bilgilerde ‘dar tanımlı’ işsizlik verilerini kullandığını ifade eden DİSK-AR’ın araştırmasına göre TÜİK’in resmi istihdam oranı 2023 1. çeyrekte yüzde 48,4 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 33,9 olarak kayıtlara geçti.

Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,2 iken KATİ oranı yüzde 19,3 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 66 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 48,8 olarak hesaplandı.

DİSK-AR tarafından yapılan KATİ hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15+ yaş) 65,2 milyon kişinin sadece 22,1 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında çalıştığı ortaya çıktı.

Çalışma çağındaki 32,9 milyon kadının ise sadece 6,3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda, çalışma çağındaki 32 milyon erkeğin ise 15,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor.