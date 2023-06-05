DİSK-AR’dan TÜİK’e tepki: ‘Milyonlarca emekçinin geliriyle oynadı’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:26

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:26

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi.

TÜİK’in enflasyon oranında doğalgazı ‘sıfır fiyat’ olarak hesaplamasıyla aylık enflasyon yüzde 0.04 açıklanmıştı. “Mayıs 2023 enflasyonun aylık 0,04 olarak gerçekleşmesinin temel nedeni TÜİK'in doğalgaz fiyatını sıfır kabul etmesidir” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şu şekilde devam etti:

“ZAM ALACAK İŞÇİLER BÜYÜK KAYBA UĞRAYACAK”

“Enflasyon madde sepeti için yüzde 2,9 ağırlığı olan doğal gazın fiyatı sıfır kabul edildiği için aylık enflasyon yüzde 0,04 olarak açıklandı. Aylık enflasyonun yüzde 0,04 olarak gerçekleşmesi sonucunda Ocak-Mayıs dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 15,2 olarak açıklandı. Temmuz 2023'te açıklanacak enflasyon oranında da aylık 25 m3 doğalgaz fiyatı düşülerek hesaplama yapılacak. Yaz aylarında doğalgaz tüketimin düşmesi nedeniyle bu durum da enflasyonda aşağı doğru bir baskı yaratacak ve muhtemelen Haziran 2023 enflasyonu da beklenen ve yaşanandan düşük çıkacak. Böylece Temmuz 2023'te altı aylık enflasyona göre zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak.”

“OLUMLU ETKİYİ SIFIRLADILAR”

Söz konusu uygulamanın “çalışanların ekmeğiyle oynamak” olduğunu belirten DİSK-AR “Doğalgaz bedelinin bir bölümünün veya tamamının Hazine tarafından karşılanması bir gelir desteği, sübvansiyondur. Bu tip desteklerin enflasyon hesabından düşülmesi bu desteklerin yarattığı ek gelirin enflasyon hesaplaması yoluyla geri alınması anlamını taşır ve gelir desteklerini anlamsız kılar. TÜİK enflasyonu hesaplarken benimsediği doğalgazda sıfır fiyat uygulamasıyla gelir destekleri ve sübvansiyonların yaratacağı olumlu etkiyi de sıfırlamaktadır. Bu kabul edilemez. TÜİK, doğalgazda "sıfır fiyat” uygulaması ile enflasyonu düşük göstererek milyonlarca emekçinin geliriyle oynamıştır” şeklinde tepki gösterdi.

GIDA ENFLASYONU ORTALAMA YÜZDE 52.5

Yaptıkları enflasyon hesaplamasını da paylaşan DİSK-AR’a göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 52.5 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 66.9 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 57.1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 67.7, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 77.5 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 38.6 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 38 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 77 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu.