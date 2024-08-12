DİSK Araştırma Merkezi: Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyona yaklaştı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:53

Güncelleme: 12.08.2024 - 13:56

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işgücü istatistiklerinin yayımlanmasının ardından dar ve geniş tanımlı işsizlik oranlarını içeren bir rapor paylaştı. DİSK'in raporunda, "Geniş tanımlı işsizlik zivrede, yüzde 29,2 ve 11 milyon 810 bin" denildi. DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 2,7 milyon, son bir ayda ise 1,7 milyon kişi arttığını belirtti.

DİSK-AR'ın raporunda, şu ifadelere yer verildi:

"DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Haziran 2024’te 11 milyon 810 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre pandemi öncesinde, 2019 Haziran’da yüzde 13,7 olan dar tanımlı işsizlik Haziran 2024’te yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 19,1’den yüzde 29,2’ye yükseldi. Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 668 bin artarak 9,1 milyondan 11,8 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 10 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 5 milyon 205 bin kişi arttı."

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 37'TE YÜKSELDİ

DİSK-AR'ın raporunda kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden daha fazla olduğuna vurgu yapıldı. TÜİK raporunda Haziran 2024’te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak görüldü.

RESMİ İŞSİZLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 88'İ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR

Raporda, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması nedeniyle işsizlerin büyük çoğunluğunun yardımlardan faydalanamadığı belirtildi. DİSK-AR, şöyle açıkladı:

"Haziran 2024’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 305 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Haziran 2024 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 377 bin civarındadır. Böylece Haziran 2024’te resmi işsizlerin sadece yüzde 11,4’ü işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 3 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 88,6’sının işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor."

GENİŞ VE DAR TANIMLI İŞSİZLİK FARKI 20 PUAN

DİSK-AR'ın raporunda geniş ve dar tanımlı işsizlik oranı arasındaki farkın açıldığına değinildi. Raporda, "Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark açılmaktadır'' tespiti yapıldı.