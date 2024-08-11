DİSK üyelerinden Gratis çalışanlarına sendika çağrısı

Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:30

Güncelleme: 11.08.2024 - 15:30

Bilecik Merkez Gratis mağazası önünde bir araya gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Gratis çalışanlarını Sosyal-İş Sendikası'na üye olmaya davet etti.

Burada açıklama yapan Orhan Çağrı Biçen, mağaza çalışanlarının Sosyal-İş Sendikasına üye olmaları çağrısında bulundu.

"MADDİ DURUMUNUZU SORAN VAR MI?"



Biçen şunları söyledi:

“Gratis'in mağazalarında çalışan dostlarımız, Gratis sadece 15 yılda mağaza sayesini 700'e çıkarttı. Perakende ve kozmetik sektöründeki en büyük firmalardan birine dönüştü. Yıllık cirosu 10 milyar dolarlarla ölçülüyor. 81 ilde 40 bin Gratis çalışanı, mesai arkadasınız var. Gratis kazanmaya, büyümeye, ülke çapında genişlemeye devam ediyor. Peki, el birliğiyle büyüttüğünüz Gratis'in çalıştığınız mağazasında sizin manevi ve maddi durumunuzu soran var mı? Gratis gün geçtikçe zenginleşirken, mağazasındaki çalışanlar asgari ücret ve civarında maaş alıyor. Gün boyu ayakta çalışıyor. Yeri geliyor raf diziyor, kasaya bakıyor, mağazanın temizliği ve düzenini üstleniyor. Kaprisli müşterilerin isteklerini karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak için didiniyor. Amirin, müdürün talimatlarını aksatmıyor, baskısını sineye çekiyor. Mağaza içinde dört dönüyor.

Özverili çalışanların mesaideki güvenliğinden kim sorumlu? Farklı illerde, mağazalarda, şiddet olayları yaşanıyor. Başıbozuk bir müşteri size psikolojik veya fiziksel saldırıda bulunsa, çalışan arkadaşlarınız dışında sahip çıkacak kim var? Bir şikâyetiniz, isteğiniz olduğunda muhatabınız var mı? Basit düzenlemeler dışında çalışanın talebinin karşılık bulduğuna kaç kez tanık oldunuz? Şu yazdıklarımızın Gratis'teki günlük çalışmanızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Sizi ne kadar yıprattığının farkındayız. Biliyorsunuz, bu koşulları sizlerin istekleri doğrultusunda değiştirmek mümkün. Çalışanların hakları var, yasa size güvence tanıyor, Gratis'e sorumluluk yüklüyor.

"SİZE HAYAL SATMIYORUZ"

Firma güvenlik için personel almalı, kamera tesisatı kurmalı, psikolojik sağlığınız için denetim ve uzman hizmeti vermelidir. Gratis elde ettiği kârı çalışanlarla paylaşabilir. Ücretleriniz ve çalışma koşullarınızın (yol-yemek ücreti, yıllık izin, ikramiye, hamilelik izni) Gratis'le müzakere edilebilir. Arkadaşlar bizi yanlış anlamayın sakın. Size hayal satmıyoruz. Yasayı uygulatmak için tek geçer yol mağazalarda çalışanların birliğini sağlamak. Nasıl yapacağız? Hiç zor değil. Sosyal-İş Sendikası'na üye olacak, mağazalarda örgütlülüğü sağlayacağız. Haklarınızı alacak, amir-patron baskısına son verecek, ücretleri artıracak ve iş güvenliğini sağlayacağız. Haydi gel, sen de aramıza katıl.”