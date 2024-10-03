DİSK bugün, Türk-İş 20 Ekim’de miting yapacak

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Emekçilerin hem ekonomideki krizi protesto etmek hem hükümet tarafından kabul edilmeyen taleplerini daha yüksek sesle söylemek için başlattıkları eylem süreci genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda DİSK, bugün Ankara’da, saat 15.00’te yapacağı “Büyük işçi buluşması”nı için çalışmalarını sürdürürken Türk-İş Başkanlar Kurulu da son toplantısında bir süredir devam eden “geçinemiyoruz” eylemleri değerlendirildi ve 20 Ekim’de Ankara’da miting yapma kararı aldı. Çünkü işçi konfederasyonlarının temmuzdan bu yana eylemlerle dile getirdiği taleplerin karşılanması konusunda hükümetten bir adım gelmedi.