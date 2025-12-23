DİSK'in Ankara yürüyüşü sona erdi: Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret ve vergi çıkışı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmeden önce İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenledi. DİSK üyelerinin 21 Aralık Pazar günü İstanbul’un Gebze ilçesinden başlattığı yürüyüş, bugün Ankara’da sona erdi. Yürüyüşün ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, başkentte basın açıklaması yaptı.

YÜRÜYÜŞ ANKARA’DA TAMAMLANDI

DİSK’in asgari ücret yürüyüşü, İstanbul’dan Ankara’ya uzanan güzergâhın ardından başkentte tamamlandı. Yürüyüşe Türkiye’nin farklı illerinden emekçiler katılırken, talepler Ankara’da kamuoyuyla paylaşıldı.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN EMEKÇİLERİN SESİNİ TAŞIDIK”

Basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, metal işçilerinden grevdeki Smart Solar işçilerine, tekstil ve sağlık çalışanlarından emeklilere kadar çok sayıda kesimin sesini Ankara’ya taşıdıklarını söyledi. Çerkezoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Gebze’de toplu sözleşme sürecinde olan metal işçilerinin, iki ayı aşkındır grevde olan Smart Solar işçilerinin, tüm grevcilerin selamlarını getirdik. Kocaeli’nde yine bir toplu sözleşme sürecine hazırlanan lastik işçilerinin, Bursa’dan tekstil işçilerinin, sağlık işçilerinin, Eskişehir’den tüm emeklilerin, emeklilikte adalet diyenlerin, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sesini soluğunu Ankara’ya taşıdık.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Çerkezoğlu, yürüyüşün Türkiye’nin dört bir yanından emekçilerin ortak talepleriyle gerçekleştiğini belirterek, farklı sektörlerde çalışan işçilerin dayanışmasına dikkat çekti:

Bütün Türkiye’den geliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki emekçilerin sesini, taleplerini taşıyoruz. Divriği’den maden işçilerinin, Diyarbakır’dan, Urfa’dan, Artvin’den kadınların, Çukurova’dan, Antalya’dan, Mersin’den, İzmir’den işçilerin, emekçilerin, turizm işçilerinin, banka işçilerinin, sinema emekçilerinin, gıda işçilerinin, belediyelerde, hastanelerde, tüm iş kollarında çalışan tüm sınıf kardeşlerimizin selamlarını getirdik size.

GELİR VE VERGİDE ADALET TALEBİ

Konuşmasında gelir dağılımındaki adaletsizliğe değinen Çerkezoğlu, Türkiye’nin temel sorununun bölüşüm olduğunu ifade etti. Çalışanların ürettikleri değerden hak ettikleri payı alamadığını savunan Çerkezoğlu, gelir ve vergide adalet çağrısını yineledi.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI

Asgari ücret sürecine de değinen Çerkezoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanacağı bilgisini paylaşarak, asgari ücretin fiilen ortalama ücret haline geldiğini söyledi. Mevcut ekonomik koşullarda asgari ücretin alım gücünün gerilediğini ifade eden Çerkezoğlu, ücret artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesine tepki gösterdi.

EMEKLİLER, VERGİ VE KIDEM TAZMİNATI

Çerkezoğlu, konuşmasında emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara, vergi sistemine ve kıdem tazminatına yönelik düzenlemelere de değindi. Vergi yükünün çalışanlar ve emekliler üzerinde yoğunlaştığını belirten Çerkezoğlu, kazanılmış haklara sahip çıkacaklarını vurguladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasını emek, gelecek ve ülkenin ortak değerlerine sahip çıkma vurgusuyla tamamladı. Yürüyüşün, işçilerin, emekçilerin ve halkın taleplerini görünür kılmayı amaçladığını ifade etti.